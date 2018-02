Lancement des travaux de réaménagement du Square Port-Saïd à Alger

Les travaux de réaménagement du Square Port-Saïd (Alger) ont débuté dimanche à l'effet de redonner son lustre d'antan à cette place historique, a indiqué le président de l'APC d'Alger centre, Abdelhakim Bettache.

"Les travaux de réaménagement du square Port-Saïd ont été lancés après un arrêt de trois mois suite à l'activation de l'action de la commission des marchés à l'issue de l'installation du président et membres de l'APC", a déclaré M. Bettache à l'APS. Une "enveloppe 15 milliards de centimes a ét éallouée au projet supervisé par une entreprise nationale", a-t-il indiqué, ajoutant que les travaux devraient être achevés en mai prochain.

"Au lancement du projet qui s'inscrit dans le cadre du plan d'orientation d'aménagement et d'urbanisme de la wilaya d'Alger, (2015-2035), une enveloppe de 10 milliards de centimes a été allouée en plus des 5 milliards, octroyés il y a une semaine, soit un coût global de 15 milliards de centimes", a-t-il expliqué.

Le réaménagement du Square Port-Saïd y compris le kiosque à musique englobera le côté jouxtant l'entrée du Théâtre national algérien (TNA) ainsi que les vielles bâtisses à proximité, a fait savoir le président de l'APC d'Alger centre qui a ajouté qu'un bibliobus de vieux livres sera installé au niveau du Square de Port-Saïd outre la rénovation des toilettes publiques selon les normes internationales, ce qui permettra de créer des postes de travail dans la maintenance du site.

Le bureau d'études en charge du projet d'aménagement est appelé à tenir compte du plan originel du square Port-Saïd, a fait savoir le responsable.

A cet effet, il sera procédé en coordination avec le TNA à l'installation de cinq statues qui se trouvaient initialement dans cette place, à l'effigie de figures du 4e art algérien à l'instar de Abdelkader Alloula, Mohamed Boudia, Kelthoum et Azeddine Medjoubi.

Par ailleurs, M. Bettache a annoncé qu'il a été procédé dimanche à la réouverture du jardin des Roses jouxtant l'Hôtel Albert 1er et tout près de la salle Ibn Khaldoun, après avoir été fermé au public pendant un mois à cause des travaux (réaménagement, renouvellement de l'éclairage, nettoyage).

Cette même journée marque également le début des travaux d'aménagement des sous sols de la Grande Poste (Alger) qui comprennent un centre commercial de 25 locaux pour un montant de 20 milliards de centimes.

Selon le premier responsable de la commune d'Alger centre, il sera procédé à la livraison du projet après huit (8) mois, d'autant que la fermeture partielle de la route menant de la Grande Poste à l'Hôtel Albert 1er était en raison des travaux de soutènement suite à la fuite des eaux pluviales ayant entravé le commencement des travaux.

S'agissant des travaux du Jardin de la Liberté (ex Parc de Galland), M. Bettache a précisé que ce dernier sera livré après 20 jours après des travaux auxquels a été alloué une enveloppe de quelques 4,3 milliards de centimes.

Depuis quelque temps, un grand chantier a été lancé au niveau de la rue Tanger où, dans une première phase, un budget d'aménagement a été mobilisé d'un montant de 150 milliards de centimes, a fait savoir le maire, ajoutant qu'il sera procédé à l'aménagement des ruelles sises derrières la façade.

Il s'agit également de 40 ruelles avec un budget de 400 milliards de centimes, outre 60 autres durant la prochaine session de l'Assemblée prévue en mars.

Le président de l'APC d'Alger centre a par ailleurs fait état de l'inauguration jeudi prochain du "théâtre d'Alger centre", de la salle de cinéma des jeunes (ex Casino) qui a été conçue au départ en tant que salle de théâtre et récemment équipée en vue de faire revivre l'activité théâtrale algéroise et les jeunes talents, outre la présentation des spectacles pour encourager les associations et la production théâtrale notamment dans le cadre de la dynamique que connait la commune.

Il a affirmé que l'initiative de l'inauguration du premier théâtre communal à Alger d'une capacité de 500 places se veut être un apport qualitatif à la scène culturelle visant à oeuvrer avec le reste des établissements, des théâtres régionaux et du théâtre national à travers l'inauguration d'un festival au profit des enfants, ainsi que des ateliers de formation dans le domaine de l'écriture, de la réalisation, de l'interprétation et de la scénographie, soulignant que la salle poursuivra la projection cinématographique.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.