Siliana: Quand les habitants décident de colorer la ville (PHOTOS, VIDÉO)

Un vent artistique souffle sur Siliana. Munis de leurs pinceaux et de pots de couleurs, une foule de jeunes a décidé, dimanche de déverser sa créativité et d’égayer les trottoirs et les murs de leur ville.

“Des associations, des jardins d’enfant et différentes composantes de la société civile ont tous répondu présent à un événement lancé sur les réseaux sociaux” explique un participant à l'initiative sur les ondes de Mosaïque Fm.

Avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation, ces derniers ont exprimé, à travers les fresques multicolores et riches en motifs, leur amour envers leur ville.

Leur message principal est de redonner de la joie, de l'espoir et des couleurs à la principale artère de la ville. “Ces fresques témoignent d’une jeunesse propre et créative” lance un autre participant, étudiant de l'école des Beaux-Arts.

Ainsi, que ce soit des femmes, des hommes, des jeunes ou de moins jeunes, tous ont mis la main à la pâte en redonnant vie aux trottoirs et murs de Siliana.

Première du genre dans la région, cette initiative a rencontré un large écho. “Nous pensons refaire l’événement dans les délégations voisines” réplique un membre organisateur à Mosaïque Fm.

Ces dernières années, les graffitis et les fresques murales font désormais partie du décor. Les initiatives se sont multipliées donnant, de ce fait, un autre visage aux murs des quartiers comme cela a déjà été remarqué dans des villes comme Djerba et Tunis.