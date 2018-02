DIVERTISSEMENT - Avec un taux d'audience de 13,72%, la radio religieuse Mohammed VI est une fois de plus, la station radio la plus écoutée du royaume, selon les résultats de la 23e vague de mesure d’audience réalisée par l'institut IPSOS pour le compte du Centre Interprofessionnel de Mesures d’Audience radio (CIRAD) et portant sur le dernier trimestre de 2017. Une tendance qui se maintient depuis plusieurs années.

C'est donc la station Mohammed VI qui se démarque suivie de Med Radio, qui arrive en deuxième position avec 12,3%. La chaîne MFM arrive quant à elle en 3e position avec 9,18%, talonnée par Hit Radio qui détient 8,59%. Aswat clôture le top 5 avec 7,51% d'audience.

L'étude a permis par ailleurs de démontrer que les auditeurs marocains consacraient en moyenne 2h52 par jour à la radio, avec comme une prédilection pour les émissions matinales (diffusées entre 6h et 10h du matin).

L'étude note également que c’est dans la ville de Casablanca que le média couvre la plus grande part de la population avec plus de 63%, suivie d'Agadir (62%), de Rabat (61%) et de Marrakech (60%).

Créée en décembre 2010, le CIRAD est un organisme dont les membres fondateurs regroupent les stations radios privées et publiques et leurs régies publicitaires, le groupement des annonceurs du Maroc et l’Union des agences conseils en communication (UACC).