Echecs/Olympiades-2018:19 médailles dont six en or pour l'Algérie à Sharjah

La sélection algérienne des échecs, toutes catégories (filles et garçons), a remporté un total de 19 médailles (6 or, 10 argent et 3 bronze), aux Olympiades qui se sont déroulées à Sharjah (Emirats arabes unis) du 26 janvier au 4 février, a indiqué dimanche la Fédération algérienne des échecs (FADE).

La palme d'or est revenue à l'échéphile Mohamed Haddouche, grand-maître international, avec deux titres dans les épreuves seniors classique et rapide et une médaille d'argent dans le jeu super-rapide "Blitz".

Dans la même catégorie, ses compatriotes Adlane Arab et Saad Belouadah, tous deux maîtres internationaux, ont gagné, respectivement, l'argent et le bronze de l'épreuve rapide.

Chez les dames, Amina Mezioud a remporté l'or dans l'épreuve reine classique, tandis qu'Hayat Toubal s'est adjugée deux médailles d'argent, l'une en rapide et l'autre en "Blitz".

Leur compatriote Sabrina Latreche s'est contentée de la 3e place au podium.En jeunes catégories, l'échéphile Wassel Bousmaha a marqué de son empreinte le rendez-vous de Sharjah en s'adjugeant le titre suprême chez les U12, alors que ses coéquipiers, Aghilès Aoudia (U8), Cheikh Boukal .

Ziyad (U14) et Abdelouhab Ouaret (U20) ont pris chacun l'argent de leurs catégories d'âge.

Pour les filles, l'Algérie s'est distinguée grâce à Tinhinane Abdelaziz (U10) qui s'est offert l'or, "une performance très appréciée pour une carrière de débutante", s'est félicitée la FADE dans un communiqué, de même que Rania Nassr, médaillée d'or de la catégorie des U16.

Les soeurs Nassr, Ryma (U8), Manel (U12) et Lina (U14) ont aussi brillé avec les médailles d'argent de leurs catégories respectives.

La razzia de la participation algérienne aux Olympiades des échecs de Sharjah s'est étoffée d'une dernière médaille de bronze, réussie par l'échéphile Assia Maakni chez les moins de 18 ans.

