Jamel Debbouze passe cette semaine "Au Tableau!"

TÉLÉVISION - L'émission, et son concept particulier, avait fait fureur pendant l'élection présidentielle française. Jamel Debbouze sera l'un des invités, ce mercredi 7 février, de l'émission "Au Tableau" diffusée sur la chaîne française C8 et produite par son épouse Melissa Theuriau. Émission durant laquelle l'humoriste répondra aux questions d'un groupe d'élèves de primaire. L'humoriste passera devant les écoliers après Nicolas Hulot, ministre de français de la Transition écologique et solidaire, et Manuel Valls, ancien Premier ministre.

Dans une vidéo publiée ce week-end sur les réseaux sociaux, Jamel Debbouze offre un "teaser" de son intervention. Dans cette séquence, l'humoriste est mis au défi par les jeunes écoliers de reconnaître des rires de personnalités célèbres:

L'humoriste franco-marocain s'est également exprimé sur le président français, Emmanuel Macron,

rapporteParis Match. En réponse à la question: "Vous aimez bien le nouveau président?", Jamel Debbouze a répondu: "Je l’aime bien (...) Il est jeune. J’ai le sentiment -je peux me tromper évidemment- qu’il ne va pas avoir les mêmes réflexes que les autres, il risque de prendre des sentiers que les autres n’ont pas pris. Il risque d’être surprenant." Il a également déclaré à la classe "j’ai envie que ce mec réussisse. J’aimerais bien. Ça nous rendrait tous service".

Toujours sur le sujet de la politique, il a également affirmé avoir "souvent été déçu par la politique "J’ai toujours soutenu la gauche, j’ai toujours été quelqu’un de gauche, mais c’est vrai que par endroits j’ai été échaudé et déçu".

Jamel Debbouze aurait pu mener une carrière politique. Selon le HuffPost France, ce dernier a déclaré à la radio RMC: "On m'a proposé d'être secrétaire d'Etat, secrétaire d'Etat à la... comment ça s'appelle... Un jour, on m'a proposé un gros poste comme celui-là", a-t-il expliqué. Un poste qu'il aurait décliné.

En attendant le jour où il changera peut-être d'avis, il mène à tambour battant son métier de comique. Il est actuellement en tournée avec son dernier spectacle "Maintenant ou Jamel".