Parodiant la différence de réactions entre "Le Bonjour au Maghreb" et "Le Bonjour en France", la vidéo de l'humoriste Mohamed Nouar fait le tour des réseaux sociaux où elle a été largement partagée dimanche.

La vidéo montre d'un côté deux "Maghrébins" qui laissent exprimer leur joie de se dire bonjour et de l'autre, deux Français beaucoup plus réservés, sur la défensive. Tournant la parodie à la caricature, la vidéo de Mr. Nouar renvoie à son spectacle au Comedy Club intitulé "How to be a gentelman?".

En février dernier, il avait déjà diffusé une vidéo sur le même ton intitulée "Quand arrive l'addition au Maghreb vs Quand arrive l'addition en France", et qui avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux.

Remarqué par son passage dans la saison 5 du Jamel Comedy Club diffusé sur Canal plus, Mohamed Nouar a également été chroniqueur à la radio France Inter dans les émissions "Les Affranchis" .

