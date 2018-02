Subventions ciblées: Le ministre du Commerce veut donner des chèques aux nécessiteux

Un client fait ses courses dans un supermarché à Alger, le 15 mars 2016 | NurPhoto via Getty Images

Le ministère du Commerce préconise, dans le cadre d'un système de subvention ciblée, l'utilisation d'un moyen de payement assurant à la fois la traçabilité et la sécurité, tel le chèque, au bénéfice des ménages concernés, a indiqué le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, dans un entretien accordé à l'APS.

Interrogé sur les moyens d'identification des familles nécessiteuses qui bénéficieront des subventions ciblées, le ministre précise que le fichier national des personnes physiques nécessiteuses et destinataires de cette subvention sera élaboré avec la collaboration essentiellement du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et des Directions de l'Action sociale des wilayas (DAS).

"Les subventions seront adressées directement aux personnes concernées. Les bénéficiaires seront classés par catégories et le montant de la subvention sera proportionnel au revenu des ménages. Les ménages concernés recevront des chèques mensuellement en guise de subventions", avance M. Benmeradi.

En fait, poursuit-il, le dossier des subventions "est le plus gros dossier qui est sur la table du gouvernement", ajoutant que "l'intérêt de cette réforme est de mettre de côté le système de subvention généralisée pour aller vers un système ciblé".

