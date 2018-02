MODE - Abdelhanine Raouh a créé l'événement ce dimanche en se qualifiant pour la finale de la deuxième édition de l'émission "Project Project Runway Middle East". Il faut dire que cette qualification n'est pas vraiment une surprise pour les habitués du célèbre télé-crochet, tant le jeune marocain fait figure de favori du jury depuis les premiers épisodes.

Congratulations to contestant Abdel Hanin Raweh on winning episode 5's challenge of @MEProjectRunway #MEProjectRunway pic.twitter.com/gQcarZZaWM — ELIE SAAB (@ElieSaabWorld) 17 décembre 2017

Invité de cette demi-finale de haute voltige, c'est Elie Saab Junior, fils aîné du créateur libanais et directeur de la marque Elie Saab, qui est venu rejoindre les membre du jury, présidé par son père, et qui se compose en outre de l'icône de la mode tunisienne Afef Jnifen et de l'actrice égyptienne Yousra.

Pour ce 12e épisode tourné à Londres, capitale de la mode avant-gardiste, Abdelhanine Raouh et les 4 autres demi-finalistes ont relevé le défi consistant à présenter 2 créations originales sous le thème "Girl Of Now", proposant ainsi leurs représentations de la fille d'aujourd'hui.

Comme à chaque fois, le jeune marocain a réussi à se démarquer par ses découpes millimétrées, ses silhouettes aériennes et une vision à la fois moderne et poétique de la féminité. Pour ce nouveau défi, il a décidé de présenter une combinaison et une robe de couleur vert émeraude et noir. Juxtapositions de matières, savant mélange de lignes géométriques et fluides, grande sensibilité artistique et souci du détail... Pari réussi pour le Marocain qui réussit ainsi à décrocher sa place en finale.

Le R'bati est d'ailleurs loin d’être un inconnu de la scène créative marocaine, puisqu'il s'est fait connaître du grand public dès 2007 en participant à l’événement "Caftan du Maroc". Surnommé l’"Architecte du vêtement", Abdelhanine nous livre une fois de plus son approche mode et prouve l’étendu de son talent. Alliant matières nobles, broderies délicates et drapés poétiques, c’est tout l’univers du créateur qui prend forme au fils de ses créations.

Après avoir relevé avec brio les 12 épreuves de l'émission, les 3 finalistes ont eu 2 mois de préparation pour réaliser les pièces de leurs ultime défilé et tenter de remporter le titre de " Meilleur créateur ". Le gagnant repartira avec 100.000 riyal saoudiens (soit près de 244.000 DH) pour préparer son défilé. La maison Elie Saab offrira également au vainqueur 6 mois de formation afin de participer à la préparation d'une collection entière.

La finale sera diffusée en direct dimanche prochain sur MBC4 à 19h (heure marocaine), pour soutenir Adbelhanine Raouh. Représentant le Maroc, il affrontera dans cette ultime ligne droite le Libanais Mikhail Chamoun et le Palestinien Saher Okal.