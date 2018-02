Trois moyens simples de continuer à voir le HuffPost Algérie malgré les changements de Facebook

Pas d’inquiétudes nous sommes toujours là, mais si vous voulez continuer à lire les articles du HuffPost Algérie et à les voir sur le flux de votre page Facebook assurez-vous de suivre les instructions sur ce post. C’est très facile et cela prend seulement quelques secondes.

Vous avez probablement entendu parler ou remarquer vous-même que Facebook est en train d’apporter des changements importants à ce qu’il décide de vous montrer: en deux mots, moins d’articles d’informations et plus de posts d’amis.

Nous aimons tous pouvoir admirer les photos de nos cousins, de nos neveux, nièces et amis, mais nous savons aussi que vous êtes nombreux, comme nous, à vouloir aussi pouvoir lire des articles d’informations, des analyses et des reportages, des posts de blogs, etc.

Alors si vous ne voulez pas que votre flux Facebook soit complètement vidé de tout article d’informations du HuffPost Algérie nous vous invitons à faire ce qui suit:

Personnalisez votre flux Facebook en seulement quelques clicks. Lorsque vous le faites, Facebook continuera à vous montrer les articles du HuffPost Algérie tout en ne vous privant pas des photos de vos amis.



1. Allez sur la page Facebook du HuffPost Algérie

2. Clickez sur “S’abonner”

3. Sélectionnez “Voir en premier”

Voici le lien à la Page HuffPost Algérie sur Facebook.

Nous rappelons à nos chers lecteurs aussi que le HuffPost Algérie est le seul site algérien à ouvrir son espace Blogs à tous ceux qui souhaitent publier un texte sur notre site. Vous êtes déjà près de 200 à publier régulièrement et bien plus à avoir fait une contribution ponctuelle de blog sur le HuffPost Algérie.

Si vous souhaitez voir votre texte publié sur nos blogs, il suffit de nous envoyer un email à: redaction@huffpostmaghreb.com

Enfin, n’oubliez pas de nous suivre sur Twitter. Voici la Page du HuffPost Algérie sur Twitter.

Nous avons encore beaucoup d’articles, d’infos, d’analyses, de reportages et de blogs à partager avec vous, ne les ratez pas uniquement parce que Facebook aura décidé de changer d’avis sur ce qui était important pour vous de voir ou non.

