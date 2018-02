Le Maroc remporte le Championnat d'Afrique des Nations de football 2018

FOOTBALL - Le Maroc a écrasé le Nigéria lors de la finale de la 5e édition du Championnat d'Afrique des Nations, dimanche soir, au complexe Mohammed V de Casablanca, en finissant le match avec 4 buts à 0. Le Maroc remporte ainsi pour la première fois le championnat.

Après une première mi-temps assez lente qui s'était finie avec un but à zéro marqué par le Marocain Zakaria Hadraf à la 45e minute, le rythme s'est vite accéléré après le but de Walid El Karti (61') suivi de près par un deuxième but de Hadraf (63').

Alors que les supporters des Lions de l'Atlas célébraient déjà la victoire de 3-0, Ayoub El Kaabi surprend le public en marquant un quatrième but, après plusieurs tentatives ratées au cours du match.

S'ils avaient pu se rapprocher du but, les Super Eagles n'ont cependant pas réussi à rattraper le rythme de leurs adversaires malgré une grande énergie sur le terrain. L'équipe nigériane a fini le match avec un carton rouge et un carton jaune pour Peter Eneji Moses, et un autre carton jaune pour Osas Okoro. L'équipe marocaine a quant elle reçu deux cartons jaunes durant le match pour Badr Banoune et Badr Boulahroud.

Le Nigéria avait fini troisième lors du même championnat en 2014.

Le match qui s'est déroulé en présence du prince héritier Moulay El Hassan, a déjà suscité la réaction de plusieurs personnalités politiques et sportifs comme les footballeurs internationaux marocains Youssef Aït Benasser et Hamza Mendyl ou encore le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, qui a tweeté un message de félicitations adressé aux Lions d l'Atlas mais aussi au peuple marocain.