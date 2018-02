Le message touchant de cette blogueuse sur l'impact qu'Instagram a eu sur elle

"J'ai passé sept ans à appliquer un baume épais blanc sur mes boucles pour les défriser, avant de tout couper à l'âge de 11 ans. À partir de là, j'ai embarqué dans un voyage magnifique qui n'était fait que d'amour pour mes cheveux. J'ai passé des heures à perfectionner mes boucles dans l'espoir d'attirer l'attention de tout le monde grâce à mon apparence, plutôt que grâce à ma présence. J'ai décoloré mes boucles pour ressembler à un tournesol sans reconnaître que je décolorais lentement mon âme. Ma relation avec mes cheveux est devenue une quête de reconnaissance, plus qu'une histoire d'amour de soi. Je ne pouvais pas sortir sans mes longs cheveux lâchés, toutes mes photos devaient montrer mon visage caché par mes cheveux, et finalement je suis devenue mes cheveux. J'étais reconnue à travers mes 'likes', et ma confiance en moi dépendait des opinions des gens. Des gens que je n'avais jamais rencontrés. Ceci est un 'merci' à mes cheveux bouclés, merci de m'avoir permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. De m'avoir appris que la beauté ne vient pas de l'extérieur. D'avoir ouvert un tout nouveau chemin devant moi, qui me permettra d'avoir mes 20 ans et de vivre mes rêves sans peine. Mais ce que j'ai appris de ce voyage, c'est que je ne suis pas mes cheveux. Je suis une femme jeune, divine et intelligente qui a un nouveau voyage devant elle, fait d'amour, de lumière et de force."