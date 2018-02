Le film tunisien "Aya" remporte le prix du jury du festival Cinéma du monde à Paris

Après le le tanit d’or au JCC, et le prix du public au Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, voilà que le film "Aya" de la réalisatrice tunisienne Moufida Fedhila se distingue à nouveau, et remporte le prix du jury de la 23ème édition du festival Cinéma du monde "Regards sur le cinéma du monde", tenu à Paris, du 26 janvier au 02 février 2018.

"Aya" , une production tuniso-française a également remporté le prix du meilleur court métrage se distinguant des 15 autres courts-métrages en compétition . Le jury a décerné le prix du meilleur long métrage au film franco-allemand "Météo strass" d’Alin Fisher.

Le court métrage de Moufida Fedhila avait obtenu le tanit d’or dans la section des courts-métrages de fiction de la 28 édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) ( du 04 au 11 novembre 2017) , outre le prix du public lors de la 6e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec en France.( 24 novembre au 05 décembre 2017).

Le film de la réalisatrice tunisienne retrace la vie de la petite fille Aya qui vit avec ses parents salafistes jusqu'au jour où un évènement viendra bouleverser à jamais le destin de cette famille.

Les acteurs principaux du film sont Afef Ben Mahmoud, Ghanem Zrelli, May Berhouma et Bahri Rahali.

Moufida Fedhila est une artiste polyvalente, à la fois plasticienne et réalisatrice. Avant "Aya", elle a réalisé "Hors-je", un film qui a été sélectionné dans plus de 30 festivals, et a reçu plusieurs prix.

