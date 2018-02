Tiaret : les chutes de neige entravent la circulation routière

Des difficultés dans le circulation routière sont relevées sur plusieurs axes de la wilaya de Tiaret en raison des chutes de pluie et de neige, a-t-on appris, samedi du groupement territorial de la gendarmerie nationale.

Ces difficultés sont signalées samedi matin dans plusieurs régions recouvertes par la neige dont Tiaret, Sougueur, Faidja, Frenda, Medrousa , Guertoufa, Mechraa Sfa, Dahmouni, Maghila, Sidi Bakhti, Madna, Sidi Abderrahmane, Medrissa et Mahdia.

Les axes touchés sont la RN 23 reliant Sougueur à Ain Dhab, Guertoufa et Rahouia, la RN 90 au niveau de Sidi Abderrahmane et Ain Darham en direction de Frenda et la Route reliant Mahdia et Tissemsilt. Aucun accident de la route n’a été enregistré, ajoute-t-on de même source.