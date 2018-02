À Dakar, Youssou N'dour chante l'Afrique, Emmanuel Macron et Rihanna se retrouvent pour l'éducation

SÉNÉGAL - Retrouvailles à Dakar. Après avoir été reçue à l'Élysée par le couple présidentiel en juillet, la star de la chanson Rihanna s'est affichée avec Emmanuel Macron ce vendredi 2 février au Sénégal, à l'occasion d'une conférence du Partenariat mondial pour l'éducation (PME).

Youssou N'dour, "Roi du mbalax" au Sénégal, chanteur sénégalais à la renommée planétaire y était aussi. Artiste complet, homme d'affaires mais aussi conseiller-ministre, il a interprété sa chanson "Africa" devant un public enchanté.

Pour l'éducation

La communauté internationale s'y est engagée à donner un nouvel élan aux aides destinées à faciliter l'accès des enfants à l'éducation, notamment en Afrique. Le geste a été salué par la chanteuse originaire de la Barbade, ambassadrice du PME et fondatrice de l'organisation humanitaire Clara Lionel Foundation.

À la tribune, la chanteuse, en tailleur gris, a salué les "progrès énormes" enregistrés à Dakar. "Il s'agit d'un combat pour lequel nous n'arrêterons jamais de nous battre jusqu'à ce que chaque garçon, chaque fille, ait accès à l'éducation", a-t-elle promis, avant de saluer, parfois en les embrassant, les chefs d'État.

Today’s @GPforEducation Replenishment Conference in Dakar, Senegal raised over $2.3B for global education!📓✏️🌎 @rihanna @GlblCtzn #FundEducation #CLF pic.twitter.com/FjBMvGHdPJ

— Clara Lionel Fdn (@ClaraLionelFdn) February 2, 2018