Les paramédicaux gèlent leur grève

Le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) a annoncé, ce 3 février, le gel de la grève illimitée qu'il devait entamer cette semaine.

Le gel de la grève intervient au terme du Conseil national du syndicat et au cours du quel il était question de la réunion du mercredi 31 janvier, entre le SAP et le ministère de la Santé. Pour le SAP, la tutelle a réagit de "manière positive" notamment à travers l’annulation de la décision de suspension des syndicalistes et la promesse de les réintégrer immédiatement dans leurs postes de travail.

Le ministère s'est également engagé à revoir les conditions de nomination des paramédicaux aux postes supérieurs structurels et postes supérieurs fonctionnels, la progression dans la carrière des aides soignants et l’augmenter du nombre de postes pour l’exercice 2018.

Pou rappel, Le SAP avait décidé une grève illimitée à partir du 05 février après la décision de justice a considérant son débrayage cyclique “illégale”.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.