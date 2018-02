L'AG constitutive du syndicats des éditeurs la presse électronique interdite par les autorités

L'AG constitutive du syndicats des éditeurs la presse électronique (SAEPE) n'aura pas lieu ce 04 février comme annoncé. Dans un communiqué de presse, la commission de préparation de l’AG du SAEPE annonce le report de l'AG constitutive et dévoile les raisons de ce report.

"La commission de préparation de l’AG constitutive du syndicat algérien des éditeurs de la presse électronique (SAEPE) a été saisi ce samedi matin d’un message de la wilaya d’Alger l’informant que l’assemblée générale prévue ce dimanche 04 février 2018 est jugée illégale faute de demande d’autorisation préalable", indique le communiqué.

Un préalable qui n'est pourtant pas prévu pour la législation en cours. "L’exigence de la wilaya d’Alger n’est pas légale. La législation en vigueur est claire. Elle ne prévoit pas de demande préalable pour la constitution d’un syndicat professionnel dans un espace privé un jour de semaine.", explique encore la commission de préparation de l’AG.

Cependant les éditeurs de la presse électronique ont une ferme volonté de mener à bout leur projet. Cependant ils se refusent à engager un bras de fer avec la wilaya d'Alger. "Pour montrer sa bonne foi, la commission de préparation a décidé de déposer sans délai à la Wilaya d’Alger une demande formelle de tenue de l’AG constitutive du SAEPE. En conséquence l’assemblée générale de ce dimanche 04 février est reportée."

Le SAEPE, explique-t-on de même source, "est un projet d’organisation professionnelle afin de défendre les intérêts matériels et moraux de l’édition de la presse électronique dans un pays ou elle n’a ni statut ni modèle économique alors que partout dans le monde elle est la locomotive des contenus digitaux". Les éditeurs de la presse électronique affirment que leur projet "ira à son terme car il est vital pour l’avenir des plus de 30 médias électroniques qui y sont d’ores et déjà affiliés."

