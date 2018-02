SÉRIES TÉLÉ - Le poids d'une succession. À partir de 2019, la chaîne américaine HBO devra remplacer l'une des séries les plus influentes des dernières années: "Game of Thrones". Depuis 2011 et la diffusion du premier épisode, le programme inspiré de l'œuvre de George R.R. Martin s'est effectivement imposé comme un incontournable, battant sans cesse de nouveaux records de visionnage et de piratage.

Et ce 2 février, la chaîne américaine a annoncé qu'elle avait trouvé un remplaçant à "GoT", et pas n'importe lequel. En effet, c'est le dernier projet de J.J. Abrams qui a été choisi, et arraché à Apple, qui s'était déjà positionné pour le diffuser. La série s'intitule "Demimonde", et portera sur les aventures d'une jeune femme dans un univers fantastique.

Selon les premiers éléments dévoilés du scénario, "Demimonde" suivra ainsi les péripéties d'une jeune héroïne transportée dans un monde parallèle pour combattre "une force monstrueuse et oppressive", après que sa mère est tombée dans un coma à la suite d'un accident de voiture.

Au cours de sa carrière sur petit écran, J.J. Abrams s'est fait remarquer comme l'un des créateurs de séries les plus inventifs de la planète. Il a notamment lancé "Alias", "Fringe", participe désormais à la production de "Westworld" et a surtout créé "Lost", une autre série influente s'il en est.