Découvrez la richesse historique de la Tunisie à travers ses musées (et c'est gratuit)!

Fondé en 1970, le musée archéologique d'El Jem, antique Thysdrus, est un musée situé dans la ville d'El Jem à proximité de l'amphithéâtre, qui est classé au patrimoine mondial. Il est composé d'une importante collection de mosaïques romaines. Nombreuses mosaïques illustrent des ornements de scènes de la vie quotidienne, des scènes d'animaux sauvages ou de chasse.

Inauguré en 2007, ce musée archéologique et ethnographique est situé dans la ville de Moknine (gouvernorat de Monastir). Le musée contient plusieurs pièces archéologiques de IIIE siècle av. J.-C. Elles dévoilent l'ancrage punique de cette région. Le caractère ethnographique du musée se reflète par l'exposition des habits traditionnels, des bijoux et et de l'artisanat qui rendent comptent des coutumes des Mokninois.

Situé dans la ville de Zarzis. Il occupe l’ancienne église catholique Notre-Dame de la Garde construite en 1920. Réouvert en 2003, ce musée illustre l'histoire de cette ville; la vie quotidienne des habitants depuis l'Antiquité, l'influence carthaginoise et les importants échanges avec les romains. Les objets exposés rendent compte de la culture de l'olivier, de la pêche et du commerce chez les habitants de Zarzis.

Ouvert en 1984, le musée est situé dans la ville de Nabeul. Il rassemble les objets retrouvés lors de différentes fouilles qui ont eu lieu sur divers sites au Cap Bon. La majorité des collections émanent du site antique de Néapolis où de nombreuses mosaïques ont été découvertes. Outre les amulettes de style égyptien issus de Kerkouane et les céramiques, il contient des statues en terre cuite provenant du sanctuaire néo-punique de Thinissut.

Se trouvant dans la partie orientale du nouveau bâtiment de la Banque centrale de Tunisie, sur l'avenue Mohammed V à Tunis, le musée de la monnaie contient une salle d'exposition permanente, un espace d'expositions temporaires, une médiathèque, une bibliothèque et une boutique. Quelques 2 000 pièces sont exposées, illustrant l'évolution de la monnaie en Tunisie de la période punique jusqu'à nos jours.

Situé à Carthage, en banlieue nord de Tunis, le musée océanographique de Salammbô, appelé aussi Dar El Hout (en arabe) est consacré à la mer et la culture maritime en Tunisie. La pièce la plus imposante du musée est l'atrium, qui fait neuf mètres sur quinze, et près de sept mètres de hauteur, éclairé par un système de claustras en X avec le motif de la balustrade. Le musée dévoile, entre autres, les îles et les espaces protégés, le littoral, les migrations, les techniques de pêche, les poissons, etc.

Dar Maâkal Az-Zaïm illustre l'histoire du mouvement national. La maison était le refuge du président Habib Bourguiba dès le début des années 1930, où il a mené sa lutte pour l'indépendance. On y trouve le mobilier d'origine avec la chambre à coucher et le bureau de Bourguiba, la chambre de Bourguiba Jr...Des photos et des documents exposés rendent compte de la lutte nationaliste entre 1938 et 1952.

Le musée de La Poste se trouve à la rue d'Angleterre à Tunis. Il met en avant l'histoire philatélique et postale de la Tunisie à travers des anciens timbres postaux, des uniformes de facteurs, téléphones anciens, des cartes postales sur l'histoire de La Poste en Tunisie, etc.

Ouvert en 1997, le musée dévoile le patrimoine matériel et immatériel de la région du sud entre le Grand Erg oriental et la bordure méridionale du Chott El-Jérid jusqu'à à la faune et à la flore du Sahara. On y découvre par exemple les techniques de tatouage et leurs codes, les habits et bijoux traditionnels, la flore et la faune du Sahara, etc.