Une des femmes qui accuse Tariq Ramadan de viol raconte comment elle est tombée sous son joug

VIOLS - "Il avait des yeux de fou, la mâchoire serrée qu'il faisait grincer de gauche à droite." "Christelle", une des deux femmes qui accusent Tariq Ramadan de viols se confie dans l'édition du 21 février de Vanity Fair. Elle raconte notamment comment elle est tombée sous le joug de l'islamologue tant respecté que controversé, jusqu'au 9 octobre 2009, jour où il la viole dans un hôtel lyonnais.

Quelques mois plus tôt, le 31 décembre 2016, Christelle envoie un message de "bonne année" à tous ses contacts Facebook. Parmi les réponses, celle de Tariq Ramadan, qu'elle suit via sa page Facebook. "Merci, c'est très gentil. Je suis tout seul en déplacement et ça me fait plaisir", lui répond l'homme qui a alors 47 ans. Christelle, âgée de 36 ans est au plus mal. Sans enfant, elle vient de se séparer de son mari, son entreprise périclite et "les fins de mois sont une hantise", comme l'explique Vanity Fair.

Commence alors une correspondance régulière et entre les deux. La jeune femme devient une adepte de Tariq Ramandan. "Il m'apportait des connaissances continuelles sur la politique, la religion, les discriminations, la société, tout ce qui m'intéressait (...) Il me remontait le moral, me donnait envie de me battre – enfin, je le croyais. J'avais dix, vingt messages par jour, entre 5 heures du matin et minuit", raconte-t-elle.

"Mariage par Skype" et folles promesses

C'est là que "commence la descente aux enfers". "J'étais coincée chez moi, je ne faisais que parler avec lui, il n'y avait plus que lui qui existait", explique-t-elle. Tariq Ramadan, devenu professeur d'études islamiques contemporaines dans la très prestigieuse université d'Oxford, s'installe à Londres avec femme et enfants. Il demande alors à Christelle de s'investir dans la religion, de porter le hijab pour qu'elle devienne sa femme. "Serais-tu prête à te battre pour Allah, pour tes frères et tes sœurs de Palestine?", lui aurait-il demandé."Il lui fait apprendre 'les cinquante fois', le manifeste en cinquante points de Hassan Al-Banna qui dresse l'inventaire des injonctions des Frères musulmans", détaille Vanity Fair.

En septembre 2009, les correspondances s'intensifient encore. Tariq Ramadan et Christelle font un "mariage temporaire" sur Skype. La jeune femme fait ses cartons, prévient sa famille et s'apprête à le rejoindre à Londres. "Tout était prévu: il devait venir à Lyon le 9 octobre pour une conférence. Dans la foulée, on irait se marier à la mosquée de la ville – il s'était arrangé avec l'imam. Le lendemain, il repartirait pour Londres et je le rejoindrais quand j'aurais fini de tout régler", explique-t-elle.

Le 9 octobre 2009, Christelle rejoint l'islamologue dans le hall de son hôtel lyonnais, avant une prise de parole publique. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Très vite, Tariq Ramadan se sent épié et propose à la jeune femme de terminer la conversation dans sa chambre. La porte se referme et l'enfer commence. "Coups de pied, gifles au visage, aux seins, coups de poing sur les bras et le ventre. Elle pleure. Elle hurle. Elle l'entend: 'Plus tu vas crier, plus ça va m'exciter et plus je vais cogner donc un conseil: ferme-la'", détaille Vanity Fair. Ce que Christelle subit est d'une violence inouïe. L'islamologue lui impose une sodomie, un viol avec objets et diverses humiliations, allant jusqu'à lui uriner dessus.

Quelques jours plus tard, elle trouve la force d'aller porter plainte dans un commissariat lyonnais. L'attitude des policiers, et ce qu'elle prend pour "un sourire moqueur" la fait rebrousser chemin. Près de neuf ans plus tard, le 1er février 2018, Christelle s'est rendue dans les locaux de la police judiciaire pour une confrontation avec Tariq Ramadan. Le lendemain, la justice française a demandé son placement en détention provisoire, à l'issue d'une longue garde à vue.

