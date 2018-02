Tissemsilt se dote d'une première minoterie

La wilaya de Tissemsilt vient de se doter d’une première minoterie, inaugurée jeudi par le wali, Abdelkader Benmessaoud en compagnie du secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, rapporte l'APS.

La capacité productive de cette minoterie, réalisée à Guellaba Selmana (Layoune) pour un coût de 1,1 milliard DA au titre de l’investissement privé, est de 9.000 quintaux/jour de farine, a indiqué son Président directeur général, Ayat Fayçal.

Cette structure, qui assure 85 postes d’emploi permanents, bénéficie actuellement d’un quota de 4.500 qx de céréales au titre de l’Office national interprofessionnel des céréales, soit 50 pc de la capacité productive de cette unité.

Elle compte une unité de stockage de céréales d’une capacité globale de 110.000 quintaux pouvant sécuriser les besoins en cette récolte pour de longues périodes, a déclaré M. Ayat.

Cette nouvelle minoterie permettra d’assurer un approvisionnement quotidien du marché local en farine en plus d'élargir ses marchés aux wilayas limitrophes dont Tiaret et Djelfa et assurer l’autosuffisance en ce produit alimentaire au niveau de la wilaya de Tissemsilt.

Ce projet a été concrétisé à la faveur de l’accompagnement permanent des autorités de wilaya pour la régularisation de la situation du terrain du projet.

Par ailleurs, le wali a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d’une fromagerie dans la zone d’activités de Sidi Mansour dans la commune de Khemisti dont la capacité de production en première phase est de 2 tonnes/jour pour atteindre 15 tonnes. Cette unité de production, inscrite au titre de l’investissement privé, sera concrétisée dans un délai de 24 mois et permettra de créer 30 emplois permanents.

Le même responsable a inspecté, dans la même zone d’activités, les travaux de réalisation d’une chambre froide de produits agricoles d'une capacité de stockage de 5.000 mètres cubes de fruits et légumes et d'un dock silo de stockage de céréales (200.000 qx) concrétisée par l’Office national interprofessionnel des céréales.

Benmessaoud a exprimé son mécontentement quant au rythme des travaux de ce projet, insistant sur sa relance pour son exploitation lors de la prochaine campagne moisson-battage.

