Le parc zoologique de Ben Aknoun officiellement sous la coupe de la SIH de Melzi

Le parc zoologique de Ben Aknoun à Alger est passé officiellement sous la coupe de la Société d'Investissement Hôtelier (SIH), a indiqué un décret publié dans le journal officiel du 24 janvier 2018 et signé par le Premier ministre Ahmed Ouyahia.

Plus grand parc d'Alger et véritable poumon de la capitale, le parc zoologique de Ben Aknoun s'étale sur 300 hectares. Jusqu'ici géré par l’établissement public à caractère industriel et commercial "Parc zoologique et des loisirs - La concorde civile", ce dernier a été dissous en vertu du décret exécutif n°18-41 qui place aussi le personnel et les biens de l'établissement sous la SIH.

Cette entreprise publique, dont le PDG n'est autre que l'influent Hamid Melzi qui dirige aussi le club des Pins, a réalisé auparavant les hôtels Sheraton d'Alger et d'Oran ainsi que le Centre International de Conférences (CIC).

