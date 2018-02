AUTOMOBILE - Pour la 9e édition des "Trophées de l'Automobile", organisée par le magazine Autonews, c'est la nouvelle Peugeot 3008 qui remporte le titre de "Voiture de l'année 2018". Une victoire annoncée hier, lors d'une grande soirée tenue à l'hôtel Hyatt Regency de Casablanca, en présence des principaux acteurs du secteur automobile.

Après une présélection de 10 modèles parmi les 19 nouveautés de l'année 2017, un Jury composé de journalistes et de spécialistes du secteur automobile a pris part, le 31 janvier dernier, à des test-drive dynamiques sur le circuit international Moulay El Hassan de Marrakech afin d'élire ses favoris. 5 modèles se sont démarqués parmi les 10 candidats au titre: BMW Série 5, Alfa Romeo Stelvio, Citroën C3, Volvo XC60 et Peugeot 3008, grand favori de l'année.

Le choix s'est opéré selon plusieurs critères, dont la tenue de route, le rapport prix/prestations, l'agrément de conduite, la sécurité passive et active, le rapport performances/consommation ainsi que le design extérieur et intérieur.

"Je suis très fier de cette reconnaissance car la nouvelle Peugeot 3008 vient de remporter le prix de la voiture de l'année. Ce trophée renforce le positionnement de la marque comme acteur majeur dans le segment des SUV", déclare Tarafa Marouane, Président Directeur Général de la SOPRIAM dans un communiqué.

La liste des 10 candidats au titre de voiture de l'année 2018: Alfa Romeo Stelvio, Audi Q5, BMW Série 5, Citroën C3, Hyundai i30, Nissan Micra, Peugeot 3008, Seat Ateca, Volkswagen Tiguan et Volvo XC60.

L'événement a également été l'occasion de révéler les meilleures voitures par catégories. Le titre de "Meilleur Citadine de l'année" a été décerné à la Renault Clio, tandis que celui de la "Meilleure Moyenne" est revenu à Hyundai i30. Fiat Doblo s'est distinguée dans la catégorie "Breaks et Monospaces". La Mercedes Classe C a quant à elle été couronnée "Meilleure Familiale", aux côtés de la BMW Série 5, élue "Meilleure Grande Routière", et de la Porsche Panamera, sacrée "Meilleure Prestigieuse". Pour finir, la Volkswagen Coccinelle et Alfa Romeo Stelvio se sont imposés respectivement comme le "Meilleur Coupé et Cabriolet" et le "Meilleur 4x4" de l'année.

Après la 308 en 2015 et la 307 en 2001, c'est donc la troisième fois que le constructeur automobile français remporte le titre de "Voiture de l'année" au Maroc. Un trophée prestigieux qui vient s'ajoute aux 38 prix déjà obtenus par la nouvelle 3008 à travers le monde. Lancée sur le marché marocain en mai dernier, la 3008, est proposée à prix de 284.900 DH.