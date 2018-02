It-girl: rencontre avec Sofya Benzakour, la Marocaine derrière "La Couleur du Moment"

MODE - Blogueuse, architecte et bientôt créatrice de mode, Sofya Benzakour Knidel nous prouve une fois encore qu'elle a bien plus d'un corde à son arc. A 26 ans, la jeune marocaine, à l'origine du blog "La Couleur du Moment", a réussi à se faire un nom au Maroc comme à l'étranger pour devenir l'une des influences web les plus prisées du moment. Originaire de Fès, où elle a grandi jusqu'à ses 18 ans, Sofya livre ses coups de cœur, ses humeurs, ses bons plans et décrypte les dernières tendances phares de la saison. Rencontre.

Lancé il y a 5 ans, alors que la jeune femme était en échange à Milan, en Italie, "La Couleur du Moment" rassemble aujourd'hui plus de 76.000 followers sur Instagram. Et ce petit bout de femme ne compte pas s'arrêter là! Derrière son sourire d'enfant se cache une véritable wonder woman à la volonté de fer. En plus de son blog, Sofya est également architecte dans un cabinet parisien et s'apprête à lancer au printemps sa propre marque de prêt-à-porter, à son image.

Avec une simplicité quasi déconcertante, Sofya nous plonge dans son univers chic, sobre et plein de légèreté. Chez elle, pas de clichés surfaits ou de faux semblants, Sofya partage ses coups de cœur et ses moments de vie sans vraiment se prendre au sérieux. On aime son look de modeuse confirmée, son style glamour, rock et ses silhouettes un brin bohème!

HuffPost Maroc: Selon vous, quelle est la clé du succès quand on veut devenir influenceuse web?

Sofya: Affirmer son style et être original tout en restant authentique!

Votre petite marque de créateur préférée?

J'aime beaucoup les sacs des marques Polène et Marli. A la fois simples et élégants.

Votre obsession mode du moment?

Les bérets! J'en porte tout le temps en ce moment.

Une chose que toutes les bloggeuses font et dont vous avez horreur?

Appeler ses followers "les chatons" (rires)

Et opslag delt af Sofya Benzakour (@lacouleurdumoment) den 22. Dec, 2017 kl. 8.03 PST

Tes projets pour l'année à venir?

Je travaille sur le lancement de ma marque de vêtements, "Bahaar", comme la mer en arabe. C'est une ligne qui met à l’honneur des détails de couture traditionnelle marocaine dans un esprit bohème chic. Le vestiaire sera composé de caftans de plage, de pantalons fluides, de robes gypsy chic… J'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Rendez-vous au printemps 2018!

Vos résolutions pour 2018?

Voyager plus et manger plus sainement. J'ai commencé à suivre rigoureusement les conseils de ma sœur instagrameuse food @maryabenzakour.

Pour vous le Maroc, c'est...?

La simplicité, la beauté, une oasis quand tout devient trop pesant à Paris.

Si vous ne deviez garder qu'en seule appli?

Instagram! Je ne peux plus vivre sans.

Une blogueuse qui vous inspire?

Song Of Style, j'adore ses vlogs dans lesquels elle interroge des acteurs de l'industrie de la mode pour montrer qu'ils ont tous commencé en bas de l'échelle avant d'y arriver. C'est une réelle source d'inspiration.

Un produit de beauté qui ne vous quitte jamais?

Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Un incontournable de ma routine beauté, qui voyage partout avec moi. J'aime sa texture légère qui permet de préparer ma peau pour la crème de jour et de nuit. C'est aussi une base parfaite pour le maquillage.

Rainbow hair 😇🌈 @lorealhair Et opslag delt af Sofya Benzakour (@lacouleurdumoment) den 5. Maj, 2017 kl. 4.03 PDT

Un film que vous connaissez par cœur ?

Moulin Rouge! Avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Une pure merveille.

Une musique de votre playlist?

"MotorSport" de Migos, Nicki Minaj et Cardi B. Ce son me met tout de suite de bonne humeur.