L'Edito de MSR, votre article mode hebdomadaire - New Collection: Nos pépites

Il n'y a plus d'excuses pour ne pas "shopper", ne pas dénicher la pièce adaptée, la bonne combinaison, la matière parfaitement relâchée, l'attitude éclatante et le style assumé. C'est fièrement que dans votre appartement vous défilerez, audacieusement que vous entreprendrez, toute en élégance que vous vous sentirez, du crépuscule au coucher, puisque MSR Monshowroom vous accompagne pour votre journée!

Vitaminée

A défaut d'une assiette allégée, le vestiaire s'affiche gourmand et vitaminé! La mode autorise une exception, des vêtements à croquer sans modération, il ne faut surtout pas s'en passer, le ton est donné ! Un air coloré comme ce chemisier détail broderie Ciotat rose de chez Close, une humeur plus solaire que l'on devine chez Vero Moda avec ce pull maille fantaisie Viola jaune. Manoush se démarque avec ce pull en laine mélangée Froufrou violet. Les allures s'illuminent et la distinction est de mise.

La bande à rayures

Horizontales ou verticales, nous avons tranché ! La rayure transat donne de la voix. Debout, toute en hauteur, de la tête aux pieds, elle détermine la rigueur et l'élégance du pas. Total look chez Paul & Joe Sister comme cette chemise oversize Daguere rayée bleu marine accompagnée de ce pantalon large rayé Patou rose poudré. American Vintage opte pour un style "mains dans les poches" plus décontracté, avec cette veste longue Apicity rayée brun et marine. Parées de ces rayures, vous voguerez au gré de vos envies.

Positive Attitude

Il paraitrait que c'est à la mode d'être positif. L'environnement joyeux, la couleur claire, la matière caressante, c'est tout en sourire que vous respirez. Les vêtements sont là, la tenue est prête, il ne reste plus qu'à... Enfiler cette jupe boutonnée à rayures Moshi de chez close, se prélasser sur ce coussin en velours 'Love' de chez Rice, l'esprit rêveur. Et pourquoi ne pas passer de pièces en pièces avec ce sweat floqué message Chéri écru de chez Ba&sh, mug à la main et rêver un futur et une destinée.

