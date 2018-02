LPP: ouverture de la souscription à distance pour les Algériens établis à l'étranger

La souscription à distance des membres de la communauté algérienne établie à l’étranger pour la formule de logement promotionnel public (LPP) s'est ouverte, jeudi, par le biais du site de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL), a annoncé, à Tlemcen, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

En visite de travail depuis mercredi dans la wilaya, Abdelwahid Temmar a souligné, dans une déclaration à la presse, que cette action, initiée en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, servira en premier pour connaitre le nombre exact de la demande qui sera exprimée et situer géographiquement cette demande, pour élaborer un programme en conséquence.

"Toute cette opération se déroulera à distance pour faciliter la tâche à notre communauté à l’étranger", a-t-il déclaré, faisant savoir qu’un quota restant de l’ancien programme LPP composé de 2.000 unités sera versé dans cette action pour débuter. Le site de l’AADL comprend tous les mécanismes et procédures à suivre pour bénéficier de cette formule d’habitat, a-t-il indiqué.

S’agissant du programme 2018, un total de 120.000 logements a été décidé par le gouvernement pour répondre aux besoins exprimés par les citoyens ayant souscrit pour la formule location-vente et qui ont versé les ordres de versement, en plus du retour de la formule de logement promotionnel aidé (LPA) qui bénéficiera de 70.000 unités et du renforcement de l’habitat rural, a-t-il fait savoir.

Pour les anciens programmes, à l’instar du logement public locatif (LPL), le ministère veillera sur la célérité des réalisations, le respect des délais et le suivi à travers des rapports périodiques transmis par les directions du logement des wilayas. Les wilayas du sud et des hauts plateaux bénéficieront, pour leur part, d’un programme de lotissements, qui concernera, également, une partie de la wilaya de Tlemcen, a-t-il ajouté.

Abdelhamid Temmar a entamé sa tournée, jeudi, dans la localité de Boudjemil, où il a procédé à la pose de la première pierre du projet de 800 logements AADL, qui fait partie du programme de la wilaya estimé à 6.400 unités réparties à travers dix sites. Le délai prescrit de 24 mois a été ramené à 18 mois par le ministre pour activer sa réception.

Sur place, il a instruit le bureau d’étude pour prévoir des équipements scolaires, outre le choix de couleurs extérieures épousant le site d’implantation.

Le directeur général de l’AADL a indiqué, à l’APS, que la wilaya a bénéficié d’un nouveau programme de 2.671 logements qui résorberont une partie des déficits recensés.

Au site de 600 logements AADL à Mansourah achevés sans VRD, le ministre a rappelé l’affectation d’un montant de 150 millions DA pour cette fin, instruisant les responsables concernés pour l’aboutissement urgent de cette opération.

Adbelhamid Temmar a procédé, ensuite, à la pose de la première pierre pour la réalisation d’un lycée de 1.000 places pour cette cité qui bénéficiera, également dès la prochaine rentrée, de deux groupes scolaires et d’un CEM.

Dans la commune de Remchi, le ministre a instruit le directeur de l’OPGI pour la reprise en charpente métallique du projet de 300 logements LPL métallique à l’arrêt depuis plus de trois années.

La vieille ville de Nedroma a bénéficié, pour sa part, d’une enveloppe de 100 millions DA pour sa réhabilitation et celle de l’ancienne mosquée édifiée en 1081 par les Almoravides.

La commune chef-lieu de cette daira a bénéficié, également, de 100 logements LPA, 400 AADL (sous réserve du foncier) et de 254 aides à la réhabilitation du vieux bâti, a annoncé le ministre qui a visité le siège de l’association culturelle "El Mouahidia" qui vient de lancer sa plateforme de numérisation de 6.500 documents et archives de la région.

A Ghazaouet, Abdlewahid Temmar a visité le projet achevé dans sa partie logements (700 LPL), en attendant l’aboutissement des VRD préalablement à leur distribution.

Enfin, à Maghnia, le ministre a posé la première pierre du projet de 700 logement AADL.

