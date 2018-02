Youssef Chahed reçoit Xavier Niel, l'ouverture en Tunisie d'une "École 42" actée selon un journaliste du Monde

Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a rencontré jeudi le Vice-président d'Illiad, groupe de télécommunications français qui détient notamment l'opérateur Free, Xavier Niel.

Dans une vidéo publiée sur la page de la présidence du gouvernement, ce dernier exprime sa satisfaction lors de cette rencontre: "J'ai été ravi de rencontrer votre chef du gouvernement. On a parlé de numérique et de comment on pouvait aider la Tunisie avec des initiatives concrètes, à avancer dans le bon sens pour devenir un pays plus digital, plus numérique" affirme-t-il.

"Vous avez un chef de gouvernement très dynamique, très passionné par ce sujet, c'était très plaisant" conclut Xavier Niel.

Selon Cedric Pietralunga, journaliste au service politique du journal Le Monde, Xavier Niel ouvrira une "École 42" en Tunisie, reste plus qu'à trouver un bâtiment a-t-il appris auprès d'Emmanuel Macron.

A Tunis, @EmmanuelMacron annonce que @Xavier75 ouvrira une École 42 en Tunisie, « il faut trouver le bâtiment » pic.twitter.com/dzWdQc8t9t — Cédric Pietralunga (@CPietralunga) January 31, 2018

Toujours selon lui, il ne s'agit pas de l'ouverture d'une école en tant que telle mais d'une "antenne" de celle qui existe déjà en France. Plusieurs professeurs de "l'École 42" viendront dispenser des cours en Tunisie affirme le journaliste qui ajoute que ces cours seront financés par "un fonds de soutien au développement, à l’entreprise et aux initiatives de la jeunesse en Tunisie doté de 50 millions € sur 3 ans par la France".

L’Elysée précise que des profs de l’Ecole 42 viendront donner des cours en Tunisie et qu’il ne s’agit pas de l’ouverture d’une école à proprement parler — Cédric Pietralunga (@CPietralunga) January 31, 2018

Ces cours seront financés par un fonds de « soutien au développement, à l’entreprise et aux initiatives de la jeunesse en Tunisie » doté de 50 millions € sur 3 ans par la France — Cédric Pietralunga (@CPietralunga) January 31, 2018

L'École 42 est un concept créé et financé par Xavier Niel en France et aux États-Unis. Il a pour but de proposer des formations gratuites aux métiers du numérique aux 18-30 ans sans être dans l'obligation d'avoir au préalable un diplôme. Ce cursus qui dure entre 2 et 5 ans peut également permettre aux étudiants d'y réaliser un projet ou de créer son entreprise.

Lors du voyage d'Emmanuel Marcon en Algérie, Xavier Niel qui l'avait accompagné avait également prévu l'ouverture d'une "petite soeur" de l'école 42 à Alger.

