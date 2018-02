5 accords de coopération signés entre Khemaies Jhinaoui et Jean Yves Le Drian

Cinq accords de partenariat et de coopération entre la Tunisie et la France ont été signés, jeudi après-midi, à Tunis, lors d'une cérémonie coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui et son homologue français, Jean-Yves Le Drian.





Voici la liste des accords conclus :



- Mémorandum pour un dialogue stratégique dans les domaines économiques et de développement entre l'Etat tunisien et l'Agence française de développement (AFD);



- Lettre d'intention relative à l'appui à la transition énergétique;



- Déclaration d'intérêts communs entre le gouvernement tunisien et la compagnie Airbus;



- Convention de partenariat entre France stratégie (Commissariat général à la stratégie et à la prospective) et le Conseil des analyses économiques de Tunisie;



- Accord cadre entre l'Ecole nationale d'administration de Tunis et l'Université Paris-Dauphine;



Khemaies Jhinaoui et Jean-Yves Le Drian ont eu auparavant un entretien au cours duquel ils ont passé en revue "l'évolution des relations diplomatiques tuniso-françaises et les perspectives de leur développement", selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères.



La rencontre entre les deux ministres intervient à l'occasion de la visite d'Etat de deux jours (31 janvier-1er février) du président français, Emmanuel Macron en Tunisie, à l'invitation du président Béji Caïd Essebsi.

