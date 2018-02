On sait enfin ce qu'il y avait dans la boîte offerte par Melania Trump à Michelle Obama

ÉTATS-UNIS - C'était l'une des images du 20 janvier 2017, premier jour de Donald Trump à la tête des États-Unis. En cette journée d'investiture du président élu quelques semaines plus tôt, le couple Trump avait croisé la route de Barack et Michelle Obama, les précédents occupants de la Maison Blanche. Une rencontre courtoise, immortalisée par les photographes, pleine de sourires... et avec un cadeau.

À la face du monde entier, Melania Trump, la nouvelle première dame, avait effectivement tendu un paquet bleu clair à l'avocate, laquelle avait eu un regard pour le moins interloqué en se tournant vers les caméras de télévision qui filmaient la scène. Quelques semaines plus tard, elle avait expliqué qu'elle tentait de retenir ses larmes, alors que sa famille quittait le foyer qu'elle avait occupé pendant huit ans.

Un cadeau qui intrigue la presse

Pour en revenir au fameux cadeau, bien aidé par l'histoire du regard de Michelle Obama, il avait fait les gros titres de la presse, qui avait déployé toute son énergie pour tenter de percer le mystère de ce que contenait le paquet. Les journalistes de l'émission "Inside Edition" avaient même mené une enquête pour avoir le fin mot de l'histoire, parvenant à la conclusion qu'il s'agissait nécessairement d'un paquet acheté chez le joaillier Tiffany & Co, et qu'au vu de ses dimensions, il devait contenir un plat en argent ou un cadre photo.

Et bien plus d'un an après les faits, et à l'occasion de sa première interview filmée depuis son départ de la Maison Blanche, Michelle Obama a livré le secret. Dans un entretien avec Ellen DeGeneres qui sera diffusé jeudi 1er février aux États-Unis, l'ancienne first lady explique qu'il s'agissait bel et bien d'un cadre photo, comme l'avaient envisagé les journalistes. Un cadeau qu'elle a décrit comme "charmant", même si elle n'a jamais confirmé qu'elle s'en servait.

Une entorse au protocole déstabilisante

Elle revient surtout sur son sentiment au moment de recevoir le présent, expliquant qu'elle ne s'y attendait absolument pas, du fait de tout le protocole entourant cette journée, protocole qui ne comprend à aucun moment un échange de cadeau.

"Il n'y avait jamais eu de cadeau auparavant, alors j'était un peu 'Hum OK... Qu'est-ce que je suis censée faire de ça?'", relate Michelle Obama. "Et personne ne m'en a débarrassée, personne n'est venu récupérer le paquet. Alors je me suis demandée si on allait faire une photo avec, mais non personne n'est venu. Je me demandais vraiment ce que je devais faire de cette boîte..."