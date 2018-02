Emmanuel Macron se dit admiratif des femmes tunisiennes (VIDÉO)

Le visite du président français Emmanuel Macron a pris fin. Avant de partir, il a tenu une conférence de presse où il est revenu sur de nombreux points évoqués par son discours à l'ARP.

Une politique rigoureuse contre la migration clandestine

Macron a annoncé que la France adoptera une politique migratoire vis-à-vis de la Tunisie avec plus de visas de circulation pour les étudiants, les talents, des personnes du monde académique. Toutefois, elle sera plus rigoureuse pour lutter contre la migration illégale sur le sol tunisien. "C'est plus juste", lance-t-il.

La France est, selon lui, une synthèse de la diversité en méditerranéen, qui est notamment culturelle et religieuse. La diaspora qui doit être sa richesse devient une fracture. "La crise de l'islam, vous le vivez comme nous le vivons", a-t-il affirmé.

Emmanuel Macron se dit admiratif des femmes tunisiennes

Macron se dit admiratif de la société civile tunisienne et surtout des femmes tunisiennes. "J'ai été frappé par la force des femmes. Ce pays doit beaucoup aux femmes".

Le chef d'État français a encore une fois salué la Tunisie qui a pris le choix de l'ouverture alors que la géographie, les chambardements de la région auraient pu la conduire vers l'obscurantisme.

Emmanuel Macron a conclu son discours en annonçant qu'il reviendra le plus vite possible parce qu'il a dans le pays plus que des amis, dit-il.

