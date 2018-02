La Société Fiduciaire du Maroc initie un cycle de conférences et de séminaires

SÉMINAIRES - Le cabinet de conseil juridique, fiscal, financier et patrimonial, Société Fiduciaire du Maroc (SFM) initie un cycle de conférences et de séminaires spécialisés sous le label "SFM Academy".

Destinée aux dirigeants d’entreprises, cette initiative a pour but de leur permettre de mettre à jour ou d’approfondir leurs connaissances du cadre réglementaire et législatif. "Le SFM Academy sera un lieu de débat autour des grandes thématiques fiscales, juridiques et managériales actuelles afin suivre l’évolution constante de ces dispositions", explique Abdelkader Boukhriss, administrateur du département fiscal et comptable de la SFM.

Avec des thématiques comme "Les enjeux des échanges automatiques des informations", "Entreprise familiale et compétitivité" et "L’opportunité d’une holding", le cycle de conférences SFM Academy réunira des chefs d’entreprises, des responsables publics, des experts et leaders d’opinion pour débattre des sujets stratégiques et d’actualité. Ce cycle se veut davantage comme un espace de rencontres, de débats et de réflexion.

Le cycle de séminaires s’adresse, quant à lui, aux managers et aux cadres d’entreprises désirant actualiser leurs connaissances et améliorer leur maîtrise de sujets déterminés. Payants, ils seront organisés en une seule journée avec un nombre limité de participants et animés par les experts et juristes de la SFM. Les sujets abordés cette année porteront notamment sur "Le contrôle fiscal", "Les prix de transfert", "La restructuration d’entreprise", "La mobilité internationale des ressources humaines" et "La fiscalité immobilière".

À noter que dans le cadre de cette initiative, un prix d’excellence en fiscalité a également été mis en place par le cabinet. Cette distinction sera attribuée chaque année à un étudiant ou un chercheur marocain pour récompenser une contribution fiscale académique. Les critères de participation et de sélection seront fixés par un jury constitué d’experts et de personnalités du monde des affaires.