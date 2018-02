Gartner: Les dépenses informatiques mondiales atteindront 3,7 billions $ en 2018

Two people analyzing stock market investment strategy with key performance indicator on financial dashboard and business intelligence on computer | NicoElNino via Getty Images

En augmentation de 4,5% par rapport à 2017, les dépenses informatiques mondiales devraient atteindre 3,7 billions de dollars en 2018, selon les dernières prévisions de Gartner. La part de lion ira aux "Services de Communication ", suivi des " Services IT" et aux "Terminaux ". "(…) Mais l'incertitude plane sur les impacts potentiels du Brexit, des fluctuations monétaires et d’une éventuelle récession mondiale", a déclaré John-David Lovelock. , vice-président de recherche chez Gartner.

En 2017, les "entreprises continueront à investir dans l'informatique en anticipant la croissance des revenus, mais leurs habitudes de dépenses vont changer", affirme le dernier rapport de Gartner selon lequel les "principaux moteurs de croissance" seront dans les projets de "blockchain", de l’"Internet of Things (IoT)" et le "passage du big data aux algorithmes l'intelligence artificielle (IA)".

Selon le tableau prévisionnel des dépenses informatiques mondiales pour 2018, les "logiciels d'entreprise continuent d'afficher une forte croissance" pour atteindre 389 milliards $ (MUSD) contre 359 MUSD en 2017 et des prévisions de 421 MUSD pour 2019. "Les organisations devraient augmenter leurs dépenses en logiciels d'application d'entreprise en 2018, et une plus grande partie du budget sera consacrée au logiciel en tant que service (SaaS)", affirme Gartner.

L’étude note que la "disponibilité croissante de solutions basées sur le SaaS" encourage de plus en plus d’entreprises à adopter ces solutions, prévoyant des "dépenses dans de nombreuses sous-catégories, telles que les systèmes de gestion financière (FMS), la gestion du capital humain (HCM) et les applications analytiques".

Le segment des terminaux "devrait croître de 5,7% en 2018", ce qui correspond à 704 MUSD, contre 667 MUSD en 2017, et des prévisions d’un ralentissement en 2019 avec 710 MUSD. "Les dépenses des utilisateurs finaux sur les téléphones mobiles devraient augmenter légèrement", affirme l’étude.

Cette hausse correspond à des "prix de vente moyens qui vont continuer de grimper, même si les ventes unitaires devraient être plus faibles". "La croissance des (ventes) de PC devrait rester stable en 2018, même si la poursuite de la migration de Windows 10 devrait générer une croissance positive sur le marché des affaires en Chine, en Amérique latine et en Europe de l'Est. L'impact de l'iPhone 8 et de l'iPhone X était minime en 2017, comme prévu (sortis en novembre, ndlr). Cependant, les expéditions d’appareils iOS (Apple) devraient croître de 9,1% en 2018", ajoute Gartner.



Ralentissement dans les Systèmes de Data Centers

Les dépenses mondiales en "Services IT" augmenteront avec pratiquement avec le même rythme que le précédent exercice, et vont atteindre 985 MUSD en 2018, contre 933 en 2017, et des prévisions de 1030 MUSD en 2019.

En matière de "Services de Communication", les dépenses mondiales seront de l’ordre de 1427 MUSD, contre 1393 MUSD en 2017, et vont continuer à croitre en 2019 pour atteindre 1443 MUSD, selon les prévisions de Gartner.

Le seul secteur pour lequel l’étude de Gartner prévoit un ralentissement est celui des Systèmes de Data Centers pour lequel le niveau global des investissements n’augmentera que d’un seul milliard de dollars par rapport à l’année dernière, passant de 178 MUSD en 2017 (+4,4% par rapport à 2016), à 179 MUSD en 2018 (+0,6%), et une prévision de stagnation en 2019 à 179 MUSD.

Toujours dans les prévisions de dépenses informatiques mondiales en 2018, le rapport de Gartner prévoit "2,9 billions de dollars de nouvelles opportunités de valeur d'affaires attribuables à l'Intelligence Artificielle (IA) d'ici 2021". "Cette valeur commerciale est attribuable à l'utilisation de l'IA pour, par exemple, générer des gains d'efficacité, créer des perspectives qui personnalisent l'expérience client, susciter l'engagement et le commerce, et aider à élargir les opportunités de génération de revenus à partir des données", a déclaré M. Lovelock, vice-président de recherche chez Gartner.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.