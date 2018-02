BLOOMI: Quand 3 jeunes mamans lancent le premier espace de travail collaboratif "baby-friendly" à Tunis

"Bloomi", c'est le nom de ce nouvel espace de coworking tunisien qui a la particularité d'être totalement baby-friendly et qui accueillera donc vos nourrissons à bras ouverts.

Si les espaces de travail collaboratif se sont multipliés ces dernières années dans la capitale, il s'agit là d'une première à Tunis: aucun n'avait jusqu'ici suggéré de concilier vie professionnelle et familiale.

Le concept innovant propose, enfin, une solution aux galères de garde d'enfants de dernière minute souvent rencontrées par les jeunes parents actifs, en leur offrant la possibilité de venir accompagnés de leurs bébés âgés de 0 à 9 mois.

En plus d'un open space classique avec un accès au wifi, à une imprimante et une salle de réunion, Bloomi met à la disposition de ses coworkers une kitchenette et une salle de repos, lange et jeux destinée à leurs enfants.

Dernière cette idée, se cachent trois jeunes mamans actives exerçant des professions libérales, Amel Gaaloul, Dora Ladjimi et Laura Ghazali.

"Souvent, durant les premiers mois qui suivent l’arrivée de bébé, les jeunes parents, et particulièrement les jeunes mamans, peuvent se sentir isolés et déconnectés, le congé de maternité et la fatigue ayant affecté leur vie sociale et parfois professionnelle", commentent Laura et Dora au HuffPost Tunisie. "En devenant parent, beaucoup de choses changent, y compris nos priorités. Le défi que peut représenter la reprise de son activité professionnelle après l’arrivée de bébé, et le bouleversement général induit par une nouvelle maternité, conduit souvent les femmes à repenser leurs carrières et choix professionnels, et ceci est particulièrement vrai pour notre génération".

"C’est pour l’avoir vécu nous-mêmes que nous avons eu envie de partager notre expérience avec d’autres et concevoir un lieu qui célèbre la parentalité tout en donnant la part belle aux projets pro et perso des jeunes parents en encourageant l’esprit d’entrepreneuriat", explique Amel Gaaloul.

La formule prévoit à l'avenir d'augmenter sa capacité d’accueil - celle-ci permet pour l'heure la présence de 8 adultes et 4 bébés - , mais aussi de développer une puéricultrice ainsi qu’une crèche pour les plus grands.

Bloomi ouvrira ses portes le 5 février prochain, il sera accessible quatre jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H à 17H).

Notons aussi qu'une après-midi portes ouvertes est prévue le samedi 10 Février autour d’un "afternoon tea" où vos progénitures sont encore une fois les bienvenues.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.