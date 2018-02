Autoroutes: Inauguration de l'échangeur de Ain Taoujdat

INFRASTRUCTURES - La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a inauguré ce 1er février l’échangeur de Ain Taoujdat, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara.

Composé de 5 voies (3 voies d’entrée au niveau de la gare de péage, dont une dédiée au télépéage, et 2 voies de sortie), l’échangeur permet ainsi d’assurer la connexion entre l’autoroute Rabat-Fès au niveau du PK157 et la route régionale 716.



Localisation de l'échangeur

En plus de desservir directement la ville de Ain Taoujdat, l’échangeur veut contribuer à renforcer la connexion de la région Fès-Meknès aux principaux pôles économiques du royaume, mais aussi à fluidifier et à organiser le trafic, "en renforçant les conditions de sécurité et de confort" pour les clients-usagers, selon ADM.

Avec un délai d'exécution de 16 mois, ce projet, doté d'un budget de 55 millions de DH, entre dans le cadre de la d'ADM "de modernisation et de développement des infrastructures autoroutières", indique la même source, qui précise poursuivre la "mise en œuvre de chantiers structurants dans le but de contribuer à la compétitivité des territoires par le renforcement de leur infrastructure et l’optimisation de leur connexion au reste du réseau".