Qui sont ces quatre femmes d'origine tunisienne qui accompagnent Macron en Tunisie?

Le président de la République française Emmanuel Macron effectue, ce mercredi 31 janvier, sa première visite d’État en Tunisie. Le chef d'Etat français est accompagné par une délégation d'hommes d'affaires et de figures politiques. Quatre femmes d'origine tunisienne font partie de cette équipe. Qui sont ces femmes? Quels étaient leurs parcours?

Le HuffPost Tunisie fait un zoom sur elles:

Ahlem Gharbi

Franco-tunisienne Ahlem Gharbi a rejoint l'Elysée en tant que nouvelle conseillère pour le Moyen-Orient et l’Afrique du nord, en juin 2017.

Diplômée en relations internationales de Sciences-Po, Ahlem a eu un brillant parcours universitaire notamment avec ses licences d’Histoire à l’université Marc-Bloch (Strasbourg) et d’arabe à la Sorbonne. En 2001, elle a soutenu son DEA à Sciences-Po sous la direction de l’islamologue Gilles Kepel.

Par la suite, elle a intégré le ministère des Affaires étrangères et s'est spécialisée dans le monde arabo-musulman avant de devenir en 2009 première secrétaire de l’ambassade de France en Égypte, où elle restera cinq ans. On la voit, d'ailleurs, dans une vidéo Youtube diffusée en juin 2012, où elle a vécu la chute de Hosni Moubarak aux premières loges.

En 2013, elle est nommée conseillère à la représentation permanente de la France aux Nations-Unies, à New York.

Âgée de 40 ans, la brillante diplomate était jusque là directrice déléguée pour les affaires internationales au groupe pétrolier Total. Elle est plus spécialement chargée de l’Afrique et du Moyen-Orient. Ahlem Gharbi parle couramment l’anglais et l’arabe.

Sonia Krimi

Native de Tunis, Sonia Krimi a 35 ans. Fille d'un magasinier tunisien, elle fait de brillantes études. Après un doctorat en gestion, elle a enseigné la stratégie d’entreprise et le management international puis elle a commencé une carrière dans l'industrie nucléaire. Elle s'est lancée dans la politique avec le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron en se présentant aux élections législatives dans la 4e circonscription de la Manche.

Inconnue de la scène politique, elle créé la surprise en remportant les élections dans le fief de Bernard Cazeneuve. Elle est actuellement membre de la commission des Affaires étrangères.

Anissa Kheder

Française d'origine tunisienne, Anissa Kheder est âgée de 37 ans et elle est infirmière en psychiatrie. Candidate de la société civile, Anissa a été élue en 2008 au Conseil municipal de Bron en tant que conseillère déléguée à la santé et au handicap.

Elle est également administratrice du Centre social du Taillis et membre du CCAS de Bron. Elle s'est présentée aux élections législatives françaises avec le Mouvement La République En Marche dans la 7ème circonscription du Rhône. Elle a remporté les élections en battant son adversaire Alexandre Vincendet, du parti Les Républicains.

Neila Benzina

Directrice générale de la filiale tunisienne de l'entreprise française Business & Decision Middle East and Africa (services informatiques), sa société, lancée depuis 2000, est spécialisée dans les nouvelles technologies. Patronne de 280 salariés, Neila Benzina a 37 ans et elle est mère de deux enfants. Entrepreneur engagé, elle mise sur les nouvelles technologies comme un levier d'emploi.

En 2017, la Tunisienne a été dans le classement du top 50 des femmes les plus influentes de l'Afrique francophone.

