Adil El Arbi et Bilall Fallah pressentis pour réaliser "Bad Boys 3"

CINÉMA - Après avoir été annoncés aux manettes du "Flic de Beverly Hills 4", Adil El Arbi et Bilall Fallah continuent d'attirer l'attention des producteurs américains. Les deux natifs du Maroc sont en effet en cours de négociations pour réaliser le troisième opus de la série "Bad Boys", "Bad Boys for Life", avec Will Smith et Martin Lawrence, rapporte le Hollywood Reporter.

Selon la même source, les deux réalisateurs belgo-marocains ont été approchés par les Studios Sony, détenteur de la franchise "Bad Boy", après le désistement de l'Américain Joe Carnahan. Les deux premiers opus avaient, eux, été réalisés par Michael Bay.

Du côté des réalisateurs pressentis, le duo reste discret quant aux négociations menées avec le studio américain, même si Bilall Fallah a partagé il y a quelques jours un clin d'oeil à cette option, une photo des deux comparses accompagnée du hashtag #BADBOYS4LIFE:

Réalisateurs de "films hollywoodiens belges"

Adil El Arbi et Bilall Fallah partagent d'ailleurs avec Michael Bay l'amour de l'action, des courses poursuites et des grosses explosions. Leur dernier opus, "Patser", récemment sorti en Belgique, suit "quatre petits délinquants beaucoup trop ambitieux, entraînés dans une spirale de criminalité et de violence", rapporte la RTBF.

Dans cette même interview, les deux cinéastes, qui qualifient "Patser de "film hollywoodien belge", revendiquent leur amour du cinéma américain à grand spectacle: "Nous, on a grandi avec les films d’Hollywood, on a grandi avec les films de Scorsese, même Spike Lee, donc c’est des films qui sont… Ça pète le feu, c’est haut en couleurs, il y a tous les éléments qu’on aime bien voir au cinéma".

En décembre dernier les deux hommes ont été nommés parmi les 10 "réalisateurs à suivre" par le magazine américain Variety, aux côtés notamment de Greta Gerwig, nommée cette année à l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour son film "Lady Bird":

Proud #Patser @variety Une publication partagée par Adil El Arbi (@adilelarbi) le 3 Janv. 2018 à 11 :54 PST

Adil El Arbi et Bilall Fallah sont pour l'instant toujours annoncés comme réalisateurs du "Flic de Beverly Hills 4". Pour l'instant, le projet n'a toujours pas été porté à l'écran même si en septembre ces derniers annonçaient considérer des noms comme Tom Hardy ou Channing Tatum pour le rôle du méchant. Reste à savoir si Adil El Arbi et Bilall Fallah préféreront diriger une histoire de flic sympathique ou de "mauvais garçons".