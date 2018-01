Une vidéo publiée sur la page Facebook du président de la République française Emmanuel Macron est en train de devenir virale sur les réseaux sociaux.

En visite à Clermont-Ferrand le 25 janvier dernier, le président français rencontre dans la rue Maha, une jeune tunisienne qui l'apostrophe. S'en suit une discussion aimable entre la jeune femme et le président français qui l'informe qu'il se rendra en Tunisie "la semaine prochaine".

Alors que la jeune femme lui explique qu'elle a toujours de la famille en Tunisie, le président français l'arrête et lui demande: "Vous voulez y aller?" , ce à quoi elle répond: "Avec plaisir". Le président français rajoute: "Avec nous?".

La vidéo s'arrête, un écran noir apparait puis soudain la jeune femme réapparait dans l'avion présidentiel avec Emmanuel Macron, mercredi 31 janvier en direction de Tunis.

"Bon vous voyez, vous avez bien fait de vous promener ce soir-là" parle le président français à la jeune femme avant de lui demander quand est-ce qu'elle était revenue en Tunisie la dernière fois: "Au mois d'août dernier rétorque-t-elle.

"J'espère que vous allez revoir à la fois des amis et à la fois expliquer et continuer à exercer votre regard" ajoute Emmanuel Macron avant de reprendre "Non mais vous m'avez dit les choses, donc nous l'avons fait" dit-il expliquant qu'il a tenu sa promesse.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.