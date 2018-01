Les meilleurs aliments et boissons pour contrer le rhume et la grippe

ALIMENTATION - Ce n'est jamais agréable d'avoir le rhume ou la grippe. Des symptômes tels que les muscles faibles, maux de tête, nez bouché et estomac à l'envers sont chose commune. Mais selon les experts, le fait de simplement boire de l'eau n'est pas suffisant pour se remettre sur pied.

"Votre corps est sous le stress de l'infection", explique Zhaoping Li, directrice du Center of Human Nutrition à l'Université de Californie à Los Angeles. "On a besoin de réparer ou de soutenir le système immunitaire".

Heureusement, il y a des aliments et boissons qui peuvent vous aider à soutenir et à régénérer le système immunitaire alors qu'il se bat contre la maladie.

1. Soupe au poulet

Maman avait raison: le liquide chaud de la soupe aide à accélérer le mouvement du mucus à travers le nez, selon la Mayo Clinic. Le contenu en sel de la soupe aide également à prévenir la déshydratation quand vous avez la grippe, ou dans le cas où vous auriez aussi la diarrhée, note Li. Le poulet contribue également à fournir des protéines - qui aident à restaurer le système immunitaire - qui a besoin de davantage de soutien pour combattre l'infection.

Cependant, le bouillon de poulet acheté au magasin ne sera pas de la même qualité que la vraie soupe au poulet, note Li. Il faut de vrais morceaux de poulet pour avoir le plus de protéines possible. Voici une bonne recette de soupe au poulet.

2. Des protéines légères

Tel que mentionné ci-dessus, les protéines aident à se remettre. Essayez de consommer des aliments comme des oeufs, une poitrine de poulet ou une boisson protéinée quand vous avez le rhume ou la grippe. Peu importe ce que vous faites, laissez tomber les aliments denses comme le steak.

"Votre système digestif ne réagit pas comme lorsque vous êtes en pleine forme", note Li.

Si vous n'avez pas le goût de manger du poulet, essayez une omelette aux champignons. Vous ingérerez ainsi des protéines venant des oeufs, et les champignons sont une bonne source de potassium et de zinc, ce qui peut aider à soutenir le système immunitaire, selon Lisa Young, professeure adjointe en nutrition à l'Université de New York et auteure de The Portion Teller Plan.

3. Jus de fruits et smoothies

Si vous n'avez pas beaucoup d'appétit, buvez vos nutriments au lieu de les manger. Du jus d'orange ou de pomme et des smoothies faits de fruits mélangés ou de baies sont riches en minéraux, antioxydants et vitamines qui pourraient aider votre corps dans sa récupération, explique Li.

Boire de l'eau est bien, mais ça ne devrait pas être votre seule tactique. Pourquoi? Vous ne perdez pas seulement de l'eau lorsque vous suez pendant une fièvre, vous perdez aussi des électrolytes, explique Li. Donc les jus et les smoothies de fruits aident à réapprovisionner ces électrolytes, qui sont essentielles pour l'hydratation et le fonctionnement normal du corps.

Cependant, les boissons de sport ne sont pas nécessaires, selon Young. Un meilleur choix est un jus de légume, qui contient du sel et du potassium.

4. Thé décaféiné

Le thé chaud peut aider avec la décongestion de la même façon que la soupe au poulet. Et certains thés, comme le thé vert, contiennent des antioxydants pour vous aider à vous battre contre le rhume. Cependant, évitez les thés caféinés parce qu'ils pourraient vous rendre plus alertes, ce qui pourrait interférer avec les siestes et le fait de dormir pour guérir, selon Young.

5. Patates douces

Mangez une patate douce au micro-ondes ou au four si vous avez de l'appétit quand vous êtes malade. Les patates douces sont une excellente source de bêta-carotène. Le corps convertit le bêta-carotène en vitamine A après la consommation, qui est un nutriment nécessaire pour un système immunitaire en santé, selon le National Institute of Health.

Outre la consommation de ces aliments et boissons, reposez-vous, et vous serez de retour à la normale rapidement!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.