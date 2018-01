La Tunisie et la France signent 8 instruments de coopération dans différents domaines

En marge de la visite d'Emmanuel Macron en Tunisie, huit instruments de coopération entre la Tunisie et la France ont été signés par différents ministres sous le regard des deux présidents.

Déclaration conjointe sur les priorités du partenariat franco-tunisien signée par Jean Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français et Khemaies Jhinaoui ministre tunisien des Affaires étrangères.Déclaration d'intention relative à la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme et la radicalisation signée par Jean Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français et Khemaies Jhinaoui ministre tunisien des Affaires étrangères.Déclaration d'intention relative à une initiative jeunesse, entrepreneuriat et numérique en Tunisie signée par Jean Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français et Khemaies Jhinaoui ministre tunisien des Affaires étrangères.Déclaration d'intention entre les ministères de l'Enseignement supérieur français et tunisiens pour la création d'une université franco-tunisienne pour l'Afrique et la méditerranéne signée par Frédérique VIdal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation française et Slim Khalbous ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique tunisien. Il a été demandé à ces ministres de réfléchir à la "mise en place des structures" a annoncé Emmanuel Macron.Avenant au protocle financier relatif au programme de soutien en faveur des PME et PMI signés le 26 décembre 2017 en Tunisie signé par Delphine Geny Stephann, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et Zied Laadhar, ministre de l'Investissement, du développement et de la coopération internationale.Avenant à la convention relative à la mise en oeuvre de conversion de dettes en projets de développements signé le 22 janvier 2016 signé par Delphine Geny Stephann, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et Zied Laadhari, ministre de l'Investissement, du développement et de la coopération internationale.Convention de financement pour l'appui à la gouvernance des entreprises publiques signé par Rémy Riou, président de l'Agence Française de Développement et Zied Laadhari, ministre de l'Investissement, du développement et de la coopération internationale. L'aide accordée sera de 100 millions d'euros a annoncé le président français Emmanuel Macron.Convention de financement du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation signé par Rémy Riou, président de l'Agence Française de Développement et Zied Laadhari, ministre de l'Investissement, du développement et de la coopération internationale.