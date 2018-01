FOOTBALL - On ne change pas une équipe qui gagne. Face à la Libye, que le Maroc affronte en ce moment en demi-finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), l'entraîneur Jamal Sellami a opté pour une composition similaire à celle choisie samedi dernier, et qui a permis à l'équipe nationale de rejoindre ce stade de la compétition en s'imposant par 2 buts à zéro face à la Namibie.

Ont ainsi été sélectionnés sur le terrain Anas Zniti (gardien de but), Abdeljalil Jbira, Badr Benoun (capitaine), Jawad El Yamiq, Mohamed Nahiri, Salaheddine Saïdi, Badr Boulehroud, Walid El Karti, Ismaïl El Haddad, Achraf Bencharki et Ayoub El Kaabi. Une composition partagée par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sur son compte Twitter:

La FRMF a par ailleurs partagé des images des échauffements des deux équipes:

Échauffement des joueurs libyens quelques minutes avant le début du match.

Players of Libya warming up minutes before the kick-off. #Maroc #DimaAfrica #TotalChan2018 #Afrique pic.twitter.com/htM3neFoZn

— FRMF (@FRMFOFFICIEL) 31 janvier 2018