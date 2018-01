L'Algérie disposée à former des imams en Belgique

Le Ministre des affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa a déclaré, mardi à Alger, que l'Algérie était disposée à former des imams en Belgique et que son expérience en matière de prévention contre l'extrémisme et de promotion de la culture de modération "peut être exportée vers d'autres pays".

"Le ministère des affaires religieuses est disposé à une coopération totale, à l'échange d'expériences et à la formation des imams en Belgique pour que l'Islam qui y est pratiqué soit modéré au service de l'Etat de Belgique tout autant que l'Islam en Algérie est au service de l'Etat", a affirmé M. Aissa devant la presse à l'issue d'un entretien avec le vice-Premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, arrivé mardi à Alger pour une visite de travail de deux jours.

"L'Algérie a une expérience en matière de prévention contre l'extrémisme et de formation d'Imams qui savent lier le nationalisme à l'Islam et promouvoir la culture de la modération", a estimé le ministre, ajoutant que cette expérience peut être transposée à d'autres pays.

Pour sa part, le ministre belge a affirmé que sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères lui a permis de comprendre la politique suivie par l'Algérie en matière d'organisation du culte.

La question de la formation des imams a été également abordée lors de cette audience, a-t-il indiqué avant d'ajouter que les pays européens et la Belgique "sont confrontés à des difficultés" pour trouver et former des imams.

Soulignant qu'il a été également question du problème de l'extrémisme religieux, M. Reynders a rappelé que son pays était aussi confronté au phénomène, saluant l'importance de tous les efforts fournis pour le prévenir à l'avenir à travers l'échange d'expériences et d'expertises pour promouvoir une pratique religieuse basée sur le respect des pays d'accueil.

