Sit-in national des médecins résidents au CHU Mustapha Pacha à Alger (VIDEOS, PHOTOS)

Les médecins résidents ont tenu ce mardi 30 janvier 2018 un sit-in national au centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha Pacha à Alger. Le Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), sommé la semaine passée par le tribunal administratif d'Alger de cesser sa grève de trois mois, a réuni cette fois-ci les résidents de toutes les facultés de médecine du territoire algérien, pour dénoncer le "mutisme" et le "manque de volonté" de la part de la tutelle.

La rencontre, qui a eu lieu ce mardi entre les délégués du bureau national du CAMRA et la commission intersectorielle, "n'a donné rien de concret", ont annoncé les représentants du Collectif durant ce sit-in. Les délégués représentant les grévistes ont claqué la porte de la réunion, suite à l'absence du ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, à l'étranger "malgré la crise que subit son secteur".

Les médecins résidents ont réitéré leur détermination de poursuivre leur mouvement de protestation, via cette grève et le boycott de l'examen du DEMS.

Durant ce sit-in national, auquel ont pris part les assistants, ils ont marché à l'intérieur de l'enceinte hospitalière, brandissant des pancartes et scandant des slogans pour exprimer leur "ras-le-bol" de la conjoncture actuelle et "exiger du respect et de la dignité".

Sit-in des médecins assistants en solidarité avec les résidents, ce mardi au CHU Mustapha Paxha pic.twitter.com/RwCf9BMEjL — Alioui Mehdi (@MehdiAlioui) 30 janvier 2018

Le médecins résidents ont notamment dénoncé le "mutisme" de la tutelle face à leurs protestations, après avoir appris la non tenue de la rencontre entre les délégués du CAMRA et la commission intersectorielle, créée à l’initiative du ministère de la santé pour prendre en charge les revendications des médecins résidents.

Les délégués ont déploré lors de cette réunion l'absence du ministre, en déplacement à l'étranger, après avoir refusé de tenir cette réunion sans la présence du pouvoir décisionnel.

Les grévistes avaient déjà du interrompre "un dialogue stérile" lors de la précédente réunion, intersectorielle tenue mercredi 24 janvier en présence des représentants du bureau national du CAMRA.

Les protestataires, malgré le jugement du tribunal administratif d'Alger, ont également annoncé lundi 29 janvier 2018 la tenue ce soir d'une veillée dans la même enceinte hospitalière.

Au bout de deux mois de protestations à travers plusieurs wilayas du pays, les médecins résidents ont réussi à rencontrer le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, au siège de la tutelle. Ce responsable avait annoncé la prise en charge des revendications ne dépendant que de son secteur, annonçant la création de la dite commission intersectorielle, chargée d'étudier chaque revendication notamment celle du service civil.

Outre cette grève qui boucle son troisième mois, il convient de rappeler que les épreuves du diplôme d'étude médicale spécialisée (DEMS), qui sanctionne la fin des études de spécialisations, prévues tout au long du mois de janvier ont été toutes boycottées.

Les médecins résidents s’insurgent contre le fait qu’ils soient affectés d’office dans des régions isolées pour travailler dans une infrastructure publique durant au moins deux années sans que leurs situations familiales ne soient prises en considération. Ils revendiquent, notamment la révision du service civil dans sa forme actuelle.

Les grévistes se plaignent des conditions de travail difficiles au niveau des régions vers lesquelles ils sont généralement affectés. Des conditions difficiles qui se caractérisent, notamment par l’absence de logements, de moyens de transports ou encore de moyens propres à leurs métiers et même d’agents paramédicaux.

Les médecins résidents sont également soutenus par les paramédicaux, qui ont annoncé une "grève nationale illimitée" à partir de lundi 05 février 2018.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.