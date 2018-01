9 questions à demander au premier rendez-vous, selon les avocats spécialisés en divorce

Peu de gens sont témoins d'autant de relations dysfonctionnelles que les avocats spécialisés en divorce. Ils sont aux premières loges de ce qui cause des problèmes dans les couples, les rendant étonnamment bons pour donner des conseils maritaux.

Un trait de personnalité peut-il être à la source d'ennuis majeurs? Oui. Et pour éviter les faux pas, des avocats en droit de la famille partagent avec nous neuf questions précises qu'on devrait demander dès le premier rendez-vous si vous ne voulez pas que votre relation finisse en divorce.

1. "Quand as-tu parlé à tes frères et soeurs ou parents pour la dernière fois?"

"Je trouverais un moyen de demander avec votre prétendant à quel point il est proche de sa famille. J'ai vu plusieurs divorces causés par une personne qui était tellement proche de sa famille qu'elle la priorisait à son mariage et qui ne savait pas mettre ses limites : une fois que vous êtes marié, votre mariage doit être protégé et priorisé à la relation que vous avez avec votre famille d'origine. D'un autre côté, une mauvaise relation avec la famille peut être un signe de troubles de personnalité et d'une incapacité à maintenir une relation à long terme" - Carla Schiff Donnelly, une avocate en divorce de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

2. "Crois-tu en : 'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants'?"

"Toutes relations exigent du boulot et de l'engagement des deux parties pour les faire fonctionner. Quelqu'un qui pense que 'ils vécurent heureux pour l'éternité' (NDLR : comme dans les contes de fées) arrive naturellement ne sera probablement pas un bon partenaire" - Katherine Eisold Miller, avocate en divorce de New Rochelle, New York.

3. "Es-tu marié?"

"Sérieusement, demandez-le. Séparé ou marié veut dire : pas encore divorcé. Votre prétendant devrait être divorcé." - Randall Kessler, avocat en divorce d'Atlanta en Géorgie.

4. "Qu'aimes-tu le plus de ton boulot?"

"Questionnez-le à propos de son emploi : as-tu un sentiment de fierté par rapport à ce que tu fais? Es-tu passionné par ça? Ou saute-t-il d'un emploi à l'autre? Inversement, sont-ils mariés à leur job et accorde-t-il peu d'importance à rester au lit un dimanche matin frisquet, ou à voyager vers des endroits exotiques ou à ne pas regarder son cellulaire pendant 20 minutes au cinéma? C'est un drapeau rouge." - Lisa Helfend Meyer, avocate en divorce de Los Angeles en Californie.

5. "Où es-tu allé lors de tes dernières vacances?"

"Ce que vous voulez vraiment savoir c'est 'combien as-tu payé pour tes dernières vacances', mais c'est une question difficile à poser comme ça. Mais si votre prétendant a opté pour des vacances extravagantes, vous pouvez pousser un peu en disant : ' Wow, combien as-tu payé pour ça?' Trouver si votre prétendant a fait une grosse dépense en mettant de l'argent de côté ou s'il a mis son voyage sur la carte de crédit peut être une information vraiment utile. Ça peut vous donner un indice sur les dettes potentielles que votre prétendant a ou son attitude par rapport aux dettes et à l'argent en général. Les problèmes d'argent sont l'une des causes principales des problèmes maritaux. Comprendre comme votre prétendant voit et agit avec l'argent avant de descendre l'allée est essentiel pour du bonheur marital à long terme" - Carolyn C. Van Tine, avocate en divorce de Boston au Massachusetts.

6. "Sais-tu qui est Johnny Carson (NDLR: un vieil américain animateur de télé)?"

"En fait, trouvez une manière pour que votre prétendant vous révèle son âge. Plusieurs de nos clients qui nous consultent pour un divorce jurent qu'ils n'avaient aucune idée de l'âge de leur épouse avant qu'ils soient mariés" - Randall Kessler.

7. "Te considères-tu comme un bon communicateur?"

"La communication est tellement importante. Souvent, la cause de la rupture d'un mariage est l'incapacité à communiquer. Si les gens ne se disent pas entre eux ce qui les dérange (et comment le régler), ça crée une amertume qui croit avec les années, causant un éloignement entre les deux parties jusqu'à ce qu'ils soient tellement éloignés qu'il n'y a aucune chance qu'ils reviennent ensemble. Apprendre comment votre prétendant communique et vous assurer que cette méthode de communication fonctionne avec vous est un excellent premier pas pour établir de bonnes bases solides et éviter un divorce." - Carolyn C. Van Tine

8. "Comment s'est terminée ta dernière relation?"

"Je leur demanderais comment sa dernière relation s'est terminée. Si leur explication se concentre juste sur la faute de l'autre personne, c'est un drapeau rouge. Préférez une personne qui est capable d'admettre ses torts dans l'échec de sa relation. Ça montre son humilité, son honnêteté et son habileté à grandir personnellement." - Carla Schiff Donnelly

9. "Si tu pouvais revenir dans le temps, quelle serait la chose que tu changerais de ta vie?"

"C'est une conversation intéressante à avoir et ça peut en dire beaucoup : demandez-vous chacun votre tour ce que vous auriez fait de différent si vous pouviez revenir en arrière. ' Je vivrais dans un pays loin de ma mère' est un mauvais signe. 'Je serais allé dans une école sur la côté Est du pays puisque je n'ai jamais eu l'opportunité d'y vivre' n'est probablement pas un mauvais signe. 'J'aurais continué de jouer comme acteur ou serais devenu un docteur' n'est probablement pas un mauvais signe, à moins que la personne soit vraiment mécontente de son emploi. ' J'aurais dû marié mon amour du secondaire, avec qui je suis encore en contact' est très mauvais signe." - Lisa Helfend Meyer

Ce texte initialement publié sur le HuffPost américain a été traduit de l'anglais.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.