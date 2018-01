Environnement: lancement samedi du projet "Ecodzair" pour un environnement sain à Alger

Un nouveau projet appelé "Ecodzair", visant à renforcer la collaboration entre la wilaya d'Alger et la société civile algéroise, pour faire face aux défis environnementaux et améliorer le cadre écologique de la capitale, sera lancé samedi à Alger, a appris l'APS mardi auprès de l'Association SIDRA, spécialisée dans le domaine environnementale et initiatrice du projet.

Ce projet, impliquant dix (10) associations spécialisées dans le domaine environnementale au niveau de la wilaya d'Alger, vise à rendre "effective" la participation de la société civile locale qui devra travailler côte à côte avec la wilaya d'Alger pour l'initiation d'actions environnementales "efficaces" au niveau de la capitale, a-t-on précisé de même source.

Né d'un partenariat entre l'association SIDRA et le ministère de l'environnement et des énergies renouvelables, le projet "Ecodzair" permettra aux dix associations de bénéficier d'ateliers pour le renforcement des capacités existantes dans le domaine environnemental et aussi pour améliorer la couverture médiatique des questions liées à l'environnement.

Ce projet va permettre, notamment, selon ses initiatiateurs, de lancer une campagne de sensibilisation "modèle" sur la question environnementale au sein d'une commune pilote de la capitale (commune Mohamed Belouizdad).

Une convention de partenariat sera signée, à cette occasion, entre l'Association SIDRA et la commune Mohamed Belouizdad, a annoncé SIDRA, précisant que cette campagne "modèle" sera généralisée au niveau de plusieurs communes de la wilaya d'Alger.

