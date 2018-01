Tunisian flag with French flag on a tree stump isolated | Golden_Brown via Getty Images

Le premier Forum Tunisie-France, sur le thème "Réussir ensemble aujourd'hui et demain", se tiendra le jeudi 1er février 2018, au Palais des congrès de Tunis, en présence de plus de mille participants.

En organisant cette manifestation à l’occasion de la visite d’État du président français, Emmanuel Macron, en Tunisie, les 31 janvier et le 1er février 2018, la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI) et les conseillers au commerce extérieur de la France ont privilégié, "un exercice d’échange d’idées dynamique. Un exercice qui permet une réflexion approfondie et une prospection sur le devenir de la coopération et du partenariat bilatéral, qui met à contribution chefs d’entreprises, experts et hommes politiques".

Ce forum, dont le format et le déroulement seront inédits, enregistrera la présence de plus de mille participants. Il s’agit de représentants de grands groupes français (Airbus, Peugeot Stafim, Valéo, Orange, Avril,...), de chefs d’entreprises françaises et tunisiennes, d’experts du monde de la finance et du numérique, de l’économie et des médias (plus de 200 journalistes accrédités de Tunisie et de France).

Au programme, des interventions de différentes personnalités, notamment Youssef Chahed, Emmanuel Macron, Zied Laâdhari, la secrétaire d’État auprès du ministre français de l’économie et des finances, Delphine Geny-Stephann, Kais Dali, ex-PDG de la Compagnie des Phosphates de Gafsa, le PDG d'Orange, Stephane Richard, le patron de l'opérateur téléphonique français Free, Xavier Niel, ou encore le président de Microcred, Arnaud Ventura.

Les discours d'ouverture seront par ailleurs assurés par les organisateurs du Forum, à savoir Foued Lakhoua, président de la CTFCI, et Alexandre Ratle, président des conseillers du commerce extérieur de la France comité Tunisie.

"Synergies gagnantes" et "Accompagner le succès" seront les deux sous-thèmes de la première partie du Forum, qui verra l'intervention de 11 personnalités, entre chefs d'entreprises, et responsables au sein de plusieurs sociétés.

Cette partie se propose d’abord d’entendre le témoignage de success stories, celles de chefs d’entreprises installés en Tunisie et opérant dans l’industrie, l’agriculture, les finances et le numérique. L’objectif est de ressortir les synergies à l’origine des réussites accomplies par ces acteurs dont la confiance dans le site tunisien n’a jamais faibli.

La deuxième partie sera consacrée à deux sujets, à savoir "la Tunisie face aux nouvelles globalisations", et "le monde de demain", lesquels verront l'intervention de huit personnalités.

Ce deuxième temps fort du Forum sera la réflexion sur les conditions à satisfaire pour "réussir ensemble demain". Des thèmes comme l’économie de demain, la nouvelle gouvernance et la réussite de la démocratie tunisienne, et la technologie seront développés.

Ce premier forum, dont l’organisation devrait s’inscrire dans la durée (il doit se tenir alternativement un an en Tunisie et l’année qui suit en France), sera clôturé par le chef du gouvernement, Youssef Chahed et le Président français, Emmanuel Macron.

Selon la CTFCI, cette rencontre "devrait participer à mettre en lumière le potentiel que revêt le partenariat actuel et les opportunités qu’il peut procurer dans l’avenir en termes de gains de compétitivité, de création de valeur et de développement".

"Cette première édition s’annonce d’ores et déjà sous les meilleurs auspices. Outre le nombre, c’est la qualité des participants qui renseigne sur l’écho favorable trouvé par ce forum. De nombreux experts en économie et en finances seront de la partie". Tous animeront les panels de ce forum qui a choisi un slogan: "Réussir ensemble aujourd’hui et demain".

Les relations tuniso-françaises revêtent un caractère stratégique, la coopération bilatérale se distingue par sa profondeur et sa diversité. La France est, en effet, le premier partenaire et premier investisseur (les investissements directs étrangers IDE- représentent en 2017, plus de 45% hors énergie), et aussi le premier client de la Tunisie. 1400 entreprises à participations française sont opérationnelles en Tunisie, employant environ 138 mille personnes.

