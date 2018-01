Fashion week: Rencontre avec 3 ambassadrices du style marocain à Paris

MODE - Avec deux jours de défilés présentant les collections printemps-été 2018 de plus de 40 créateurs, représentant plus de 15 nationalités, l'Oriental Fashion Show est le rendez-vous de la mode orientale par excellence. Cette année, ce sont trois stylistes casablancaises de renom qui ont représenté le savoir-faire du royaume.

Organisé du 24 et 25 janvier en marge de la fashion week parisienne, la 23ème édition de cet événement a rassemblé les amateurs de mode dans un écrin d'exception. Son objectif? Faire découvrir aux yeux du monde toute la richesse de l'artisanat, du patrimoine vestimentaire oriental et mettre en lumière le talent de ses créateurs.

C'est dans l'un des plus anciens et des plus luxueux palaces du monde, l'hôtel de Crillon à Paris, que Lamia Lakhsassi, Fatima Zohra Idrissi et Houda Serbouti ont mis en lumière le savoir-faire et le patrimoine marocain. Trois créatrices de renom au style confirmé, qui ont fait briller le royaume au cœur de la ville lumière. "Étant marocaine, j'ai toujours eu une relation très particulière avec le caftan, il s'agit d'un vêtement chargé de sens, d'histoire et de culture", nous explique Hind Joudar, fondatrice de l'événement.

"À mon sens, le caftan est parfois malmené. On ne respecte pas toujours ses codes, on défigure parfois son essence... Les trois créatrices qui ont marqué cette nouvelle édition lui font pleinement honneur par leur sens artistique pointu et leur créativité. Ce sont trois vrais esprits créatifs à l'empreinte singulière que je suis très fière de pouvoir présenter", souligne la fondatrice de l'événement. "Je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de créateurs et de créatrices qui savent valoriser et donner toute sa splendeur à cet habit majestueux, et qui méritent tous d'être salués pour leur travail", conclut-elle.

Lamia Lakhsassi

Reconnue pour ses créations confectionnées dans le plus grand respect des codes de la couture traditionnelle, tout en s'autorisant les techniques les plus innovantes, Lamia nous transporte dans son univers joyeusement coloré, richement brodé, mais surtout, indéniablement élégant pour donner naissance à des créations aussi intemporelles qu'audacieuses.

Saluée, aussi bien par les puristes que par les partisans de la nouvelle vague, la maison casablancaise fondée en 1999 réussit à mettre tout le monde d'accord.

"La collection que j'ai présentée lors de cette édition se compose de onze pièces. Chacune d'entre elles raconte une histoire, celle d'une femme tour à tour revisitant les codes du passé, se projetant dans le futur et assumant avec fierté le côté ethnique de son habit traditionnel", raconte Lamia.

"C'est donc une collection qui parle à la femme dans toutes les facettes de sa personnalité, ses envies et ses humeurs. À travers des créations qui gardent, en leur ADN, la signature de la maison: la couleur, l'exigence et l'harmonie", conclut la créatrice.

Fatima Zohra Idrissi

Comme sorties d'un ancien album photos, les créations de Fatima Zohra Idrissi ont ce petit je ne sais quoi qui les rend éternel. À la fois sobres, élégantes et voluptueuses, les caftans que signe Fatima Zohra sont avant tout destinés à la mariée.

Après une longue expérience dans le domaine des étoffes et du design textile, la créatrice se découvre une passion pour la mode traditionnelle et décide d’ouvrir son atelier à Casablanca. Elle y conçoit des modèles uniques mariant subtilement modernité et noblesse, développant ainsi son univers authentique et son empreinte originale.

"Cette nouvelle collection se compose de onze caftans et d'une robe couleur or qui a connu un grand succès. S'agissant de la collection pritemps-été 2018, j'ai opté pour des pièces offrant une large palette de couleurs allant des tons clairs et naturels aux couleurs foncées. J’ai même fait une tenue noire travaillée avec du doré. J'ai choisi de baptiser cette collection 'La Perle Rare', en raison des heures de travail et de recherches pour trouver les étoffes les plus raffinées et les matériaux les plus précieux", nous confie la créatrice.

Houda Serbouti

Avec des matières de prédilection fluides comme la soie ou encore la mousseline, les créations de Houda débordent de sensualité et de légèreté. À travers cette nouvelle collection, broderies florales font écho aux lignes géométriques, dans un mélange de féminité et de finesse.

Pour sa toute première participation à l'Oriental Fashion Show, Houda a présenté une collection à son image: jeune, fraîche et tournée vers l'avenir. Reconnue pour son style à la fois trendy et glamour, "Houda fait partie de cette nouvelle génération de créateurs qui réussissent à faire perdurer le caftan, lui donnant un souffle nouveau sans jamais bafouer ses codes", nous explique Hind Joudar.

"C'est une très belle experience. J'étais heureuse de pouvoir présenter mes créations et l'héritage culturel marocain dans un aussi bel écrin que celui du Crillon. J'ai essayé de garder mon univers, toujours avec beaucoup de broderies en fils d'or, mais la nouveauté de cette collection, ce sont les broderies ethniques que j'ai voulu introduire avec des fils de soie en couleur", précise Houda.

Ce sont donc trois griffes bien connues des Casablancaises qui se déclarent dignes ambassadrices de l'élégance à la marocaine à Paris.