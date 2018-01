Epicerie Verte: Une nouvelle plateforme dédiée aux produits bio et naturels au Maroc

Foxys_forest_manufacture via Getty Images

NOUVEAUTE - Avis aux amateurs de produits sains. Fondée par Amine Slimani et Ali El Mouraouah, EpicerieVerte.ma est une nouvelle plateforme entièrement dédiée aux produits bio et naturels qui verra le jour dès le début du mois de février. Ainsi, les adeptes du bio mais aussi toute personne suivant un régime spécifique (sans gluten, sans lactose, sans œufs…) pourront composer leurs paniers en quelque clics et se faire livrer directement à la maison.

Grâce à son fonctionnement en mode "Marketplace", supprimant ainsi des intermédiaires, les consommateurs pourront accéder à des produits spécifiques en toute transparence et aux meilleurs prix. Leur crédo? Fini les produits bio trop chers ou aux origines douteuses

"Afin de donner au consommateur une vision globale et transparente, les certifications de chaque produit sont listées dans leur fiche. On retrouvera ainsi les produits certifiés BIO Eco-Cert, USDA…", nous explique Amine Slimani, co-fondateur du projet.

Pour ce faire, l'équipe a mis en place un comité de sélection des vendeurs référencés sur la plateforme en croisant des critères de qualité, de prix, d'impact environnemental et social des produits listés.

"L'idée est d'offrir différents types de produits qui ont comme dénominateur commun une production 100% naturelle. Il y a tout d'abord les produits alimentaires 'classiques', comme les produits du terroir (dont le miel, l'huile d'olive ou d'argan…), mais également d'autres produits alimentaires du quotidien comme les confitures artisanales… Les clients pourront aussi retrouver les produits alimentaires plus 'innovants', comme le quinoa, les graines de chia ou encore les laits végétaux, ainsi que des produits pour les personnes suivant des régimes spécifiques (sans gluten, sans lactose, sans œufs…). Nous proposons également toute une sélection de cosmétique naturelle avec des produits aussi bien marocains qu'étrangers", poursuit Amine.

Pour chaque produit référencé sur la plateforme, il sera ainsi possible de consulter le détail du produit, les informations sur le vendeur ainsi que l'historique de notations des produits du producteur.

Dans une approche globale fondée sur le respect de l'environnement, l'enseigne opérera ses livraisons à Casablanca à l'aide de tricycles électriques. L'Épicerie Verte offrira à ses clients la possibilité de payer en ligne ou en espèce à la livraison. Ils pourront également choisir entre la livraison à domicile dans tout le Maroc, ou la livraison en point relais. "C'est une option qui sera lancée à partir du 15 février. Nous avons noué un accord avec un partenaire pour une livraison en points relais", précise Amine.

L'équipe s'engage également à livrer les commandes sous 24h sur Casablanca et sous 48 à 72h dans les autres villes du royaume.

"Pour le lancement, prévu pour le 1er février 2018, nous comptons avoir environ une quarantaine de producteurs différents pour un total d'environ 500 références. Nous continuons à recevoir des demandes, donc les chiffres vont évoluer d'ici au lancement", espère-t-il.