Elsewedy Electric Algérie: première opération d'exportation de l'année 2018 à hauteur de 20 millions de dollars

Elsewedy Electric Algérie, filiale du groupe Elsewedy Electric et leader du Moyen Orient dans l’industrie électrique, annonce mardi 30 janvier sa première opération d’exportation de l’année 2018 depuis l’Algérie. Elsewedy Electric Algérie exportera ainsi plus de 1500 tonnes de câbles électriques conformes aux standards internationaux vers l’Italie, le Qatar et l’Égypte, pour un total de 20 millions de dollars US, selon un communiqué.

"Nous sommes très heureux de contribuer positivement à l’essor des exportations nationales hors hydrocarbures, et à la réduction de la facture d’importation des câbles électriques. Nous avons hâte de poursuivre cet effort avec de nouvelles opérations d’exports, rendues possible grâce à notre usine algérienne, sise à Ain Defla", a déclaré le Directeur Général Adjoint d’Elsewedy Electric Algérie, Mr. Riad FELLOUH.

L’installation de l’usine d’Elsewedy Electric Algérie en 2008 dans la région d’Ain Defla, pour un investissement de 150 millions de dollars, a permis à l’Algérie de réduire de 35 % ses importations en câblages industriels. L’usine a également permis de renforcer les exportations nationales en plaçant ses produits made in Algeria sur de nombreux marchés, tels que la Guinée Equatoriale, l'Égypte, le Chili, le Qatar, la Tunisie, l'Italie, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Espagne et Bahreïn.

Elsewedy Electric Algérie est un mixe entre une expertise internationale (+ 75 ans de savoir-faire dans l’industrie électrique) et une main d’œuvre algérienne (+600 employés directs, et +1000 employés indirects). L’entreprise souhaite en effet s’inscrire dans son environnement local et permettre à tous ses employés d’accéder à une plus grande spécialisation dans le domaine technique.

Pour rappel, le géant de l’électrification propose des solutions énergétiques intégrées : câbles et accessoires, transformateurs d’énergie, génération, transmission et distribution d’énergie. Avec une capacité de production de 30.000 tonnes de câbles électriques par an, l’usine a opté pour le renforcement de ses capacités et va ouvrir en mars 2018 une troisième unité de production, spécialisée dans la fabrication des accessoires de câbles avec une capacité de production de 30.000 unités par an.

