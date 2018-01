Téléphériques: 1er centre international de formation des agents de maintenance à Alger

Le premier centre international de formation des agents d'entretien et maintenance des téléphériques sera ouvert dans les prochains mois à Alger, a indiqué lundi le directeur de l'Entreprise de Transport Algérien par Câbles (ETAC), Wissam El Moukahal, rapporte l'APS.

L'Algérie se dotera, dans les prochains mois, d'un premier centre international de formation des agents d'entretien et de maintenance des téléphériques qui permettra la formation de 100 agents/an, a précisé M. El Moukahal dans une déclaration à l'APS, précisant que ce Centre qui s'inscrit dans le cadre des investissements de l'ETAC (joint venture entre le Metro d'Alger, l'ETUSA et le groupe français POMA) mettra à profit les programmes et moyens technologiques sophistiqués en direction des travailleurs du secteur.

L'idée de la création de ce centre en Algérie précisément a été favorisée par l'expérience et l'expertise nationales dans le domaine des téléphériques, a-t-il dit, rappelant que l'Algérie compte un nombre important de téléphériques de transport urbain et compte l'une des plus importantes stations téléphériques dans le monde (Chréa-Blida), consolidant ainsi sa position chez le groupe français POMA qui l'a choisie pour abriter ce centre.

L'ETAC oeuvre à prodiguer de meilleures prestations aux exploitants des téléphériques, en établissant un programme spécifique de formation, qui se base sur l'amélioration des capacités des travailleurs dans le domaine du relationnel avec les clients, afin de consolider la position de l'entreprise en tant que groupe leader dans son domaine, outre l'exploitation de moyens modernes en matière de formation technique (Téléphérique virtuel en 3D), technique utilisée pour la première fois en Algérie, a-t-il affirmé.

L'ETAC s'apprête à franchir un pas en avant pour élargir ses horizons à travers l'inauguration d'une usine de pièces de rechange des téléphériques dans la zone industrielle d'Oued Smar, sur lequel l'entreprise mise pour augmenter ses investissements, d'autant qu'elle aura à gérer de nouvelles structures en cours de réalisation ou de réhabilitation à travers les wilayas de Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger et Oran.

