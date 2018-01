Volkswagen s'excuse d'avoir forcé des singes à respirer des gaz d'échappement

ENVIRONNEMENT - Le diesel est-il nuisible pour la santé? Volkswagen est déterminé à prouver que non. Au point d'avoir mené des tests aux Etats-Unis sur des singes... Une pratique scandaleuse qui poussé le groupe à présenter ses excuses, comme le rapporte Bloomberg.



"Nous sommes convaincus que les méthodes scientifiques choisies à l'époque étaient mauvaises", explique un communiqué du groupe, après les révélations du New York Times du 25 janvier. Selon le quotidien, une étude menée conjointement en 2014 par Volkswagen, Daimler, BMW et Bosch a soumis 10 singes aux gaz d'échappements d'une New Beetle.

D'après le Stuttgarter Zeitung, ils étaient enfermés pendant quatre heures dans des chambres de confinement où les gaz étaient diffusés. La voiture testée faisait partie de celles concernées par le scandale de 2015 sur les moteurs truqués pour afficher de meilleurs résultats aux tests d'émissions de gaz polluants.

"Il aurait mieux valu se passer d'une telle étude", a souligné le groupe, sachant que le centre de test en question a fermé depuis. En septembre 2015, Volkswagen avait reconnu avoir vendu 11 millions de voitures dont les résultats aux tests anti-pollutions avaient été falsifiés.

Selon Le Parisien, Daimler a affirmé avoir ouvert une enquête interne de son côté. Quant à BMW, il se défend d'avoir participé à l'élaboration de cette étude, et Bosch se serait retiré du centre de recherches en 2013, avant l'expérimentation sur les singes.

Comme si cela ne suffisait pas, le Stuttgarter Zeitung a affirmé, dimanche 28 janvier, que le même trio aurait mené des tests analogues sur des humains, une vingtaine de volontaires au total, dans un centre de recherche d'Aix-la-Chapelle, dans le sud de la France.