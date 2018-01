Tozeur: la rencontre internationale du cinéma des jeunes "Tozorous" entame sa 2ème édition

Une programmation centrée sur le 7ème art au cœur des oasis de Tozeur, c'est ce que promet "Tozorous"...

À partir de mardi et jusqu'au 3 février prochain, "Tozorous", rencontre internationale du cinéma des jeunes à Tozeur, entamera sa 2ème édition grâce au partenariat de l'association tunisienne "Horizon pour les jeunes, la culture et l'éducation" et du Centre National du Cinéma et de l'Image (CNCI).

De nombreux jeunes cinéastes venus de France, d'Algérie, du Maroc, de Jordanie, de Palestine, de Libye et de Tunisie participeront à cette édition, qui consistera notamment en une compétition de 60h de cinéma avec la participation de 27 équipes.



L'événement prévoit la projection de 60 courts métrages ainsi que les 3 longs métrages "Jaida" de Selma Baccar, "Weldek Rajel" de Heifel Ben Youssef et "La belle et la meute" de Kaouther Ben Hania.

Une conférence internationale sur le "Cinéma des jeunes entre l'expérimentation et la marginalisation" est également au programme de cette édition. Celle-ci s'ouvrira par le spectacle "Rouhaniyatt", qui sera animé de peinture sur sable, vidéos projections et intermèdes musicaux de la région, a rapporté à l'agence TAP Walid Dabouni, directeur de la manifestation.



La seconde journée - soutenue par l'ambassade de la Palestine en Tunisie - rendra hommage au cinéma palestinien avec la projection de 2 films et d'un récital de chant traditionnel palestinien qui sera donné à Dar Ben Azouz dans la Médina de Tozeur.



Enfin, plusieurs débats autour de la réalité actuelle du cinéma et des attentes des jeunes cinéastes, ainsi qu'une soirée "Maison du cinéma", au camp cinématographique Tozorous, feront suite à ces rendez-vous.

